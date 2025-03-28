McDonald's открывает два новых ресторана на Закарпатье

Американская сеть ресторанов быстрого питания McDonald's откроет свои первые два заведения на Закарпатье – в Ужгороде и Мукачево уже в апреле этого года.

McDonald's откроет и другие новые рестораны

Об этом сообщил Виктор Микита, заместитель председателя Офиса президента и бывший председатель Закарпатской областной военной администрации, информирует 24 Канал.

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По его словам, до конца 2025 года компания планирует открыть еще 9 новых ресторанов в Украине.

Экономическая ситуация благоприятная

Никита подчеркнул, что это свидетельствует о положительных изменениях в экономической ситуации страны и растущий инвестиционный климат, а также доверие бизнеса к государственной власти на всех уровнях.

Справочно. На начало 2025 года сеть McDonald's в Украине насчитывает 124 заведения. Из них 109 работают, а 15 ресторанов были закрыты из соображений безопасности, в частности в Харькове, Запорожье, Сумах и Николаеве.