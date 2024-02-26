McDonald's объединился с британским бьюти-брендом и создал коллекцию маникюра

McDonald's создал совместную коллекцию с британским брендом маникюра. Коллекция, разработанная в сотрудничестве с британским брендом маникюра Nails.Inc, будет доступна в магазинах Target по всей Британии уже в марте.

Почему компании решили объединиться

Компании объединили усилия, чтобы создать эксклюзивную коллекцию лаков для ногтей, стикеров и накладных ногтей.

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Мы любим делать такие неожиданные, нестандартные коллаборации. В сфере красоты и моды может быть много коллабораций, поэтому я думаю, что если вы хотите освоить это пространство, вам нужно создать что-то такое, что заставит клиента сказать: "О, я бы никогда до этого не додумался",

- рассказывает основательница Nails.Inc Теа Грин.

К примеру, комплект искусственных ногтей в классическом нюдовом цвете можно купить за 6,99 долларов. А набор из мини-лаков красного и коричневого цветов и стандартного красного лака вместе со стикерами в форме бургеров, картофеля фри и золотых арок продается за 8,99 долларов.

Для коллекции также создали блестящий лак для ногтей с золотыми сердечками за 8 долларов, что является ссылкой на слоган McDonald's I'm Lovin' It.

Поклонники McDonald's всегда находят разные способы выразить свою любовь к бренду, в том числе с помощью нейл-арта,

- говорит старший директор по глобальному бренду, контента и культуры McDonald's Дженнифер Дельвеккио.

Эта коллекция стала первым шагом ресторанной сети в мире косметики.