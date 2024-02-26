Чому компанії вирішили об'єднатися

Компанії об'єднали зусилля, аби створити ексклюзивну колекцію лаків для нігтів, стікерів та накладних нігтів.

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Ми любимо робити такі несподівані, нестандартні колаборації. У сфері краси та моди може бути багато колаборацій, тому я думаю, що якщо ви хочете освоїти цей простір, вам потрібно створити щось таке, що змусить клієнта сказати: "О, я б ніколи до цього не додумався",

— розповідає засновниця Nails.Inc Теа Грін.

До прикладу, комплект штучних нігтів у класичному нюдовому кольорі можна купити за 6,99 доларів. А набір з міні-лаків червоного та коричневого кольорів та стандартного червоного лаку разом зі стікерами у формі бургерів, картоплі фрі та золотих арок продається за 8,99 доларів.

Для колекції також створили блискучий лак для нігтів із золотими сердечками за 8 доларів, що є посиланням на слоган McDonald’s I’m Lovin' It.

Шанувальники McDonald’s завжди знаходять різні способи висловити свою любов до бренду, в тому числі за допомогою нейл-арту,

— каже старша директорка з глобального бренду, контенту та культури McDonald’s Дженніфер Дельвеккіо.

Ця колекція стала першим кроком ресторанної мережі у світі косметики.