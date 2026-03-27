McDonald's уже открылся в Николаеве: где принимают посетителей

С 2022 года Николаев ждал возвращения известной сети –McDonald's. 27 марта заведение на улице Скоропадского снова открыло двери для горожан.

В Николаеве открыли McDonald's: что известно?

Сеть заявила об открытии 27 марта, сообщили в McDonald's.

Николаев, мы так ждали этой встречи. И наконец можем сказать: ваша любимая картошечка снова здесь. Мы открыты. Ждем вас на ул. Павла Скоропадского, 43,

– сообщили в компании.

Когда McDonald's в Николаеве закрылся?

Ресторан McDonald's в Николаеве в 2024 году прекратил существование юридически, пишет ua.news.

Филиал McDonald's Ukraine LTD в Николаеве по данным YouControl по состоянию на 27 мая 2025 года имеет статус "прекращено". А согласно Opendatabot закрытие произошло еще в начале 2024 года.

Как выросло количество клиентов и ресторанов McDonald's в Украине?

ПИИ "МакДональдс Юкрейн Лтд." инвестировал в сеть 4,84 миллиарда гривен в 2022 – 2025 годах, пишет "Интерфакс-Украина".

В 2025 году компания открыла 12 новых ресторанов и обновила пять существующих. Сеть впервые появилась в Закарпатской области – в Ужгороде и Мукачево, а также в Гатном Киевской области и в Липинах недалеко от Луцка.

Количество клиентов за 2025 год выросло на 17%. Уровень удовлетворенности клиентов сети в 2025 году вырос до 98,3% по сравнению с 96,7% в 2024 году.

Отдельным направлением развития стала цифровизация сервисов:

В течение года компания совершенствовала мобильное приложение и продолжила внедрять терминалы самообслуживания во всех заведениях.

Сейчас 85% заказов в зале ресторанов оформляются через терминалы самообслуживания.

Новая функция "Мобильный заказ" за первые два месяца работы обеспечила более 100 тысяч заказов.

В 2026 году McDonald's планирует и дальше расширять сеть и укреплять присутствие в регионах Украины. В начале этого года компания открыла уже два новых ресторана – в Ирпене и Киеве.

