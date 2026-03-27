У Миколаєві відкрили McDonald's: що відомо?
Мережа заявила про відкриття 27 березня, повідомили у McDonald's.
Миколаїв, ми так чекали цієї зустрічі. І нарешті можемо сказати: ваша улюблена картопелька знову тут. Ми відкриті. Чекаємо вас на вул. Павла Скоропадського, 43,
– повідомили у компанії.
Коли McDonald's у Миколаєві закрився?
Ресторан McDonald’s у Миколаєві у 2024 року припинив існування юридично, пише ua.news.
Філія McDonald’s Ukraine LTD у Миколаєві за даними YouControl станом на 27 травня 2025 року має статус "припинено". А згідно Opendatabot закриття відбулося ще на початку 2024 року.
Як зросла кількість клієнтів та ресторанів McDonald’s в Україні?
ПІІ "МакДональдс Юкрейн Лтд." інвестував у мережу 4,84 мільярди гривень у 2022 – 2025 роках, пише "Інтерфакс-Україна".
У 2025 році компанія відкрила 12 нових ресторанів та оновила п’ять існуючих. Мережа вперше зʼявилася у Закарпатській області – в Ужгороді та Мукачеві, а також у Гатному на Київщині та у Липинах неподалік Луцька.
Кількість клієнтів за 2025 рік зросла на 17%. Рівень задоволеності клієнтів мережі у 2025 році зріс до 98,3% порівняно з 96,7% у 2024 році.
Окремим напрямом розвитку стала цифровізація сервісів:
- Впродовж року компанія удосконалювала мобільний застосунок і продовжила впроваджувати термінали самообслуговування в усіх закладах.
- Зараз 85% замовлень у залі ресторанів оформлюються через термінали самообслуговування.
- Нова функція "Мобільне замовлення" за перші два місяці роботи забезпечила понад 100 тисяч замовлень.
У 2026 році McDonald’s планує й надалі розширювати мережу та зміцнювати присутність у регіонах України. На початку цього року компанія відкрила вже два нових ресторани – в Ірпені та Києві.
У 2026 році з'явиться новий McDonald's в Буковелі, будівництво якого розпочали 20 листопада 2025 року. Проєкт реалізує ТОВ "Буковель", що управляє будівництвом та контролює процес від створення бренду до інфраструктурних рішень, із метою залучення туристів до курорту.
Торік McDonald's запустив сервіс "Мобільне замовлення" через мобільний застосунок в 8 областях України. Клієнти можуть обрати ресторан, оформити та оплатити замовлення онлайн, обравши спосіб отримання.