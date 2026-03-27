У Миколаєві відкрили McDonald's: що відомо?

Мережа заявила про відкриття 27 березня, повідомили у McDonald's.

Миколаїв, ми так чекали цієї зустрічі. І нарешті можемо сказати: ваша улюблена картопелька знову тут. Ми відкриті. Чекаємо вас на вул. Павла Скоропадського, 43,

– повідомили у компанії.

Коли McDonald's у Миколаєві закрився?

Ресторан McDonald’s у Миколаєві у 2024 року припинив існування юридично, пише ua.news.

Філія McDonald’s Ukraine LTD у Миколаєві за даними YouControl станом на 27 травня 2025 року має статус "припинено". А згідно Opendatabot закриття відбулося ще на початку 2024 року.

Як зросла кількість клієнтів та ресторанів McDonald’s в Україні?

ПІІ "МакДональдс Юкрейн Лтд." інвестував у мережу 4,84 мільярди гривень у 2022 – 2025 роках, пише "Інтерфакс-Україна".

У 2025 році компанія відкрила 12 нових ресторанів та оновила п’ять існуючих. Мережа вперше зʼявилася у Закарпатській області – в Ужгороді та Мукачеві, а також у Гатному на Київщині та у Липинах неподалік Луцька.

Кількість клієнтів за 2025 рік зросла на 17%. Рівень задоволеності клієнтів мережі у 2025 році зріс до 98,3% порівняно з 96,7% у 2024 році.

Окремим напрямом розвитку стала цифровізація сервісів:

Впродовж року компанія удосконалювала мобільний застосунок і продовжила впроваджувати термінали самообслуговування в усіх закладах.

Зараз 85% замовлень у залі ресторанів оформлюються через термінали самообслуговування.

Нова функція "Мобільне замовлення" за перші два місяці роботи забезпечила понад 100 тисяч замовлень.

У 2026 році McDonald’s планує й надалі розширювати мережу та зміцнювати присутність у регіонах України. На початку цього року компанія відкрила вже два нових ресторани – в Ірпені та Києві.

