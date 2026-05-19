Украинцы в шоке: цены в McDonald's резко взлетели

McDonald's в Украине в мае переписал цены в меню, и это сразу почувствовали посетители. Часть популярных позиций подорожала на 20 –30 гривен, а некоторые комбо фактически приблизились к уровню европейских цен.

Как выросли цены в McDonald's?

После обновления прайса наибольший скачок цен произошел в бургерах и комбо-наборах. Также заметно подросла стоимость картофеля фри и напитков, пишет "Экономическая правда".

Бургеры подорожали так:

Биг Мак – с 129 – 135 гривен до 149–159 гривен

Дабл Биг Тейсти – до 279 гривен

Роял Чизбургер – до 155 гривен

МакЧикен - плюс до 15 гривен

Комбо приближаются к 300 гривен:

Биг Мак Меню теперь стоит до 299 гривен

Меню с 9 наггетсами – почти 300 гривен

В то же время часть бюджетных позиций компания пока оставила без существенных изменений. Почти не изменились цены на соусы, воду, некоторые десерты и "НайсПрайс Комбо".

Новые цены / инфографика "Где в Киеве"

Что это означает для украинцев?

Рост цен в McDonald's отражает общий тренд подорожания быстрого питания в Украине. Фастфуд постепенно переходит из категории "доступной еды" в сегмент регулярных расходов среднего уровня. Для потребителей это означает:

Меньше импульсивных покупок Переход к выборочным заказам Рост доли домашней еды и альтернативных заведений

Обратите внимание! McDonald's постепенно меняет ценовую модель в Украине, и фастфуд становится менее "доступным ежедневным вариантом" и больше переходит в формат периодических расходов. Особенно изменения почувствуют студенты, семьи с детьми и офисные работники, которые часто берут комбо или заказывают доставку.

Почему и как будут расти цены на продукты в Украине?

Цены на продукты в Украине и дальше будут двигаться вверх, и полностью остановить этот процесс невозможно. Эксперты объясняют: на стоимость влияют как глобальные тенденции, так и природные и экономические факторы. Об этом заявил первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины Михаил Непран, пишет "ТСН".

За последние годы подорожание стало глобальным трендом: за 10 лет мировые цены выросли примерно на 10 – 30%, разница зависит от страны и типа продуктов.

Отдельно эксперт напомнил и о влиянии войны

Михаил Непран Первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины Например, в 2022 году, когда началась война и прервались цепи поставок, цены выросли до 70%, а потом упали до 20%. Поэтому цены растут во всем мире – это первое.

На цены серьезно влияют погодные условия и урожаи:

засухи

наводнения

заморозки

Также значительную роль играют экономические факторы

И третий момент – экономические процессы: войны и те же вопросы обеспечения удобрениями, дизтопливом и горюче-смазочными материалами – это тоже влияет на цены,

– говорит Непран.

В целом эксперт ожидает дальнейший рост цен: общее подорожание – примерно 10 – 20%, в зависимости от продукта и затрат на производство

Как выросло количество клиентов и ресторанов McDonald's в Украине?

ПИИ "МакДональдс Юкрейн Лтд." инвестировал в сеть 4,84 миллиарда гривен с 2022 года, пишет "Интерфакс-Украина".

В прошлом году компания открыла 12 новых ресторанов и обновила пять существующих. Сеть впервые появилась в Закарпатской области – в Ужгороде и Мукачево, а также в Гатном на Киевщине и в Липинах недалеко от Луцка.

Количество клиентов за прошлый год выросло на 17%. Уровень удовлетворенности клиентов сети вырос до 98,3% по сравнению с 96,7% в 2024 году.

Отдельным направлением развития стала цифровизация сервисов:

В течение года компания совершенствовала мобильное приложение и продолжила внедрять терминалы самообслуживания во всех заведениях.

Сейчас 85% заказов в зале ресторанов оформляются через терминалы самообслуживания.

Новая функция "Мобильный заказ" за первые два месяца работы обеспечила более 100 тысяч заказов.

В этом году McDonald's планирует и в дальнейшем расширять сеть и укреплять присутствие в регионах Украины. В начале этого года компания открыла уже два новых ресторана – в Ирпене и Киеве.

