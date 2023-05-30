Маск впервые за три года хочет уехать в Китай: с кем хочет встретиться и о чем договориться

Илон Маск заявил о желании совершить командировку в Китай. Одно из главных условий – возможность встретиться с официальными лицами.

Как сообщают источники, американский миллиардер Илон Маск планирует в ближайшее время посетить Китай. Это будет его первый визит в эту страну за последние 3 года.

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Зачем Маску ехать в Китай

Генеральный директор Tesla намерен встретиться с высокопоставленными китайскими чиновниками. Также он хочет посетить свой завод по производству автомобилей в Шанхае.

Сообщается, что Китай стал для Tesla вторым рынком после США, и Маск хочет обсудить конкуренцию с китайскими производителями, которые постепенно становятся проблемой для его позиций, тем более на фоне снижения спроса на электрокары в Америке.

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Также Маск хочет договориться о расширении мощностей в Шанхае. Китайские власти очень озабочены таким шагом из-за связи миллиардера со SpaceX, которая производит спутники Starlink. Китайские власти опасаются присутствия на их рынке такого мощного игрока и хотят защитить собственные компании. Кроме того, Китай жалуется о перенасыщении своей автомобильной промышленности с более чем 100 игроками, поэтому утверждение нового строительства может стать настоящей проблемой.

Аналитики прогнозируют, что ход разговора Маска с представителями власти может повернуться и к Twitter, которым владеет миллиардер. Эта социальная сеть находится в Китае под запретом, но многие пользователи все равно имеют к ней доступ благодаря VPN.