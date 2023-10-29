Хочет заменить банк: Маск хочет добавить в соцсеть Х новую функцию

Илон Маск все никак не успокоится с обновлениями прежнего Twitter. Теперь миллиардер хочет добавить в функционал банковские возможности, чтобы предоставлять финансовые услуги.

Новые возможности социальной сети

Миллиардер Илон Маск сообщил, что хочет превратить соцсеть X в центр финансового мира пользователей и дать возможность им управлять всем, что касается денег. Соответствующие функции в соцсети должны запустить уже к концу 2024 года.

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Об этом Маск сообщил сотрудникам компании во время всеобщего звонка. Миллиардер ожидает, что люди удивятся тому, насколько это будет мощно.

Когда я говорю о выплатах, я действительно имею в виду всю финансовую жизнь человека. Деньги или ценные бумаги, что угодно. Вам больше не нужен будет банковский счет,

– заявил Маск.

Генеральный директор Х Линда Яккарино подтвердила планы компании и сообщила, что они превратятся в новые возможности для аудитории в 2024 году. Уже сейчас компания подала запрос на получение лицензий по денежным переводам, чтобы иметь право предоставлять финансовые услуги. Все остальные разрешения также планируется получить в ближайшее время.

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Превратить Х в финансовый центр Маск планировал давно, поэтому и переименовал соцсеть в честь своего бывшего онлайн-банка X.com, вошедшего в PayPal. Илон вообще хочет сделать Х "платформой для всего", а также хочет брать деньги с пользователей за пользование, чтобы "бороться с ботами".