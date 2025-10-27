Маск может уйти из Tesla – компания шантажирует собственных инвесторов

Совет директоров Tesla предупредил акционеров, что компания может потерять Илона Маска, если не одобрит его компенсационный пакет стоимостью 1 триллион долларов.

В Tesla прибегли к шантажу инвесторов

Об этом говорится в письме к акционерам, которое компания разослала накануне ежегодного собрания, сообщает Business Insider, передает 24 Канал.

Председатель совета директоров Tesla Робин Денгольм отметила, что Маск имеет уникальную способность раскрыть потенциал компании и сохранить ее лидерские позиции на рынке. Она отметила, что отказ утвердить компенсационный пакет может привести к уходу Маска с должности CEO, что, по ее словам, "уменьшит стоимость компании и поставит под угрозу ее будущее".

Вопрос, который стоит перед акционерами, прост: хотите ли вы сохранить Илона Маска во главе Tesla и мотивировать его сделать компанию ведущим поставщиком автономных технологий и самой ценной компанией в мире?,

– говорится в обращении.

Почему инвесторы не довольны Маском?

Это не первый конфликт Маска с инвесторами. Еще в 2018 году Комиссия по ценным бумагам США подала на него в суд из-за заявления в Twitter о якобы готовности выкупить акции Tesla по 420 долларов за штуку. Регулятор признал, что у Маска не было необходимого финансирования, а его публикация повлекла манипуляцию рынком. В результате бизнесмен вынужден был покинуть пост председателя совета директоров на 3 года.

Заметьте. Сейчас Tesla переживает сложный период. Так, в 2024 году компания уступила китайской BYD по объемам производства электромобилей: 1,77 миллионов против 1,78 миллионов единиц. Рыночная капитализация Tesla упала с 1,4 триллиона долларов в конце 2024 года до 895 миллиардов долларов в марте 2025-го.

Tesla перестали покупать?

Продажи также снизились – до 1,79 миллионов авто против 1,81 миллиона в 2023 году. Особенно резкое падение зафиксировано в Европе – в январе–феврале 2025 года продажи сократились в полтора раза, тогда как рынок электрокаров в целом вырос более чем на 25%. В Германии, ключевом рынке, они упали на 76%.

Аналитики считают, что среди причин проседания – не только с конкуренцией, но и с политической активностью Маска, который открыто поддерживает ультраправые движения.

