Маск може піти з Tesla – компанія шантажує власних інвесторів

Рада директорів Tesla попередила акціонерів, що компанія може втратити Ілона Маска, якщо не схвалить його компенсаційний пакет вартістю 1 трильйон доларів.

У Tesla вдались до шантажу інвесторів

Про це йдеться у листі до акціонерів, який компанія розіслала напередодні щорічних зборів, повідомляє Business Insider, передає 24 Канал.

Дивіться також Маск розказав, коли роботаксі Tesla їздитимуть без водіїв

Голова ради директорів Tesla Робін Денгольм наголосила, що Маск має унікальну здатність розкрити потенціал компанії та зберегти її лідерські позиції на ринку. Вона зазначила, що відмова затвердити компенсаційний пакет може призвести до відходу Маска з посади CEO, що, за її словами, "зменшить вартість компанії та поставить під загрозу її майбутнє".

Питання, яке стоїть перед акціонерами, просте: чи хочете ви зберегти Ілона Маска на чолі Tesla та мотивувати його зробити компанію провідним постачальником автономних технологій і найціннішою компанією у світі?,

– йдеться у зверненні.

Чому інвестори не задоволені Маском?

Це не перший конфлікт Маска з інвесторами. Ще у 2018 році Комісія з цінних паперів США подала на нього до суду через заяву у Twitter про нібито готовність викупити акції Tesla по 420 дооарів за штуку. Регулятор визнав, що у Маска не було необхідного фінансування, а його публікація спричинила маніпуляцію ринком. У результаті бізнесмен змушений був залишити посаду голови ради директорів на 3 роки.

Зауважте. Наразі Tesla переживає складний період. Так, у 2024 році компанія поступилася китайській BYD за обсягами виробництва електромобілів: 1,77 мільйона проти 1,78 мільйона одиниць. Ринкова капіталізація Tesla впала з 1,4 трильйона доларів наприкінці 2024 року до 895 мільярдів доларів у березні 2025-го.

Tesla перестали купувати?

Продажі також знизилися – до 1,79 мільйона авто проти 1,81 мільйона у 2023 році. Особливо різке падіння зафіксоване в Європі – у січні — лютому 2025 року продажі скоротилися у півтора раза, тоді як ринок електрокарів загалом зріс на понад 25%. У Німеччині, ключовому ринку, вони впали на 76%.

Аналітики вважають, що серед причин просідання – не лише з конкуренцією, а й із політичною активністю Маска, який відкрито підтримує ультраправі рухи.

Статки та "апетити" Маска: коротко про головне