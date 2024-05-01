Маск проведет новые сокращения работников в Tesla: все из-за падения продаж

Генеральный директор Tesla Илон Маск инициировал новые сокращения в компании, под которые попадут сотни работников. До этого он уволил двух высокопоставленных менеджеров.

Почему Маск увольняет специалистов

Увольнения начались с топ-менеджеров компании: старшего директора подразделения Supercharger по разработке сети зарядных станций для авто Ребекки Тинуччи и руководителя отдела новых продуктов Дэниеля Хо.

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Решение было объявлено через электронное письмо, которое Маск отправил менеджерам вечером 29 апреля.

! Ребекка Тинуччи проработала в Tesla шесть лет, а Даниэль Хо – 11 лет. Они стали первыми из числа будущих уволенных работников.

Маск выразил разочарование в продажах и подходах к сокращениям, которые применяли менеджеры, что привело к решению о сокращении среди руководства и персонала. Маск отметил, что эти меры должны подчеркнуть необходимость жесткой экономии и оптимизации расходов.

Сколько работников планирует уволить Маск

Увольнение из компании Тинуччи и Хо также затянет за собой около 500 сотрудников из их отделов, в частности из команды Supercharger. Конкретное количество работников, входивших в команду Хо, не было уточнено.

К этим сокращениям добавился роспуск отдела по государственной политике Tesla, во главе с Роханом Пателем, вице-президентом по государственной политике и развитию бизнеса, который покинул компанию в середине апреля.

его решение отойти было вызвано значительными изменениями в структуре компании. В том же месяце с Tesla вышел и старший вице-президент по энергетическим системам и силовым агрегатам, Дрю Баглино, о чем сообщало TechCrunch.