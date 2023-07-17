Маск жалуется на падение доходов от рекламы в Twitter: доходы упали аж на половину

После того как Илон Маск приобрел Twitter, дела социальной сети резко пошли вниз. Похоже не то, что плачевное положение дел готов признать и сам миллиардер.

Илон Маск является самым богатым человеком на планете, но для Twitter его приход на должность владельца стал началом стремительного падения вниз. В привычной для себя манере миллиардер надеялся наделать шум и инновации, но в итоге лишь отпугал рекламодателей.

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Доход Twitter от рекламы сократился на сумасшедшую сумму

По словам самого Маска, доходы социальной сети от рекламы сократились почти вдвое. Также у компании большая долговая нагрузка, поэтому его ожидания о доходности Twitter сбудутся не скоро.

Нужно достичь положительного денежного потока, прежде чем мы позволим себе роскошь сделать что-то другое,

– заявил миллиардер.

Ранее Маск ввел очень агрессивные меры по сокращению издержек, чтобы достигнуть положительного баланса. Ожидаемого эффекта этот шаг тоже не дал.

Правила игры в современном бизнес-мире быстро меняются. Сегодня как никогда важно заботиться о балансе работы и отдыха, чтобы иметь силы и вдохновение покорять новые бизнес-вершины. Илегко поможет с этим. С понедельника по пятницу будь на связи даже в пути посредством беспроводного подключения телефона. А в выходные смело трогайся с семьей на открытие новых мест, благодаря Off-Road режиму. И это далеко не все…

Увольнение тысяч работников и сокращение расходов на облачные услуги позволило Twitter сэкономить 1,5 миллиарда долларов. Такую же сумму социальная сеть платит каждый год как проценты от долга.

Для спасения ситуации и возвращения рекламодателей Макс нанял Линду Яккарино. Но уже приступила к работе и сообщила инвесторам, что Twitter сейчас сосредотачивается на партнерстве с авторами, а также ведет переговоры с политическими деятелями, бизнесом по индустрии развлечений и медиа.