Наразі Ілон Маск є найбагатшою людиною на планеті, але для Twitter його прихід на посаду власника став початком стрімкого падіння вниз. У звичній для себе манері мільярдер сподівався наробити галасу та інновацій, але в результаті лише відлякав рекламодавців.

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Дохід Twitter від реклами скоротився на шалену суму

За словами самого Маска, доходи соціальної мережі від реклами скоротилися майже вдвічі. Також у компанії велике боргове навантаження, тож його очікування про прибутковість Twitter збудуться не скоро.

Потрібно досягти позитивного грошового потоку, перш ніж ми дозволимо собі розкіш зробити щось інше,

– заявив мільярдер.

Раніше Маск запровадив вкрай агресивні заходи зі скорочення витрат, аби досягнути позитивного балансу. Очікуваного ефекту цей крок також не дав.

Правила гри у сучасному бізнес-світі стрімко змінюються. Сьогодні як ніколи важливо дбати про баланс роботи та відпочинку, щоб мати сили та натхнення підкорювати нові бізнес-вершини. І Škoda Karoq легко допоможе з цим. З понеділка по п’ятницю будь на зв’язку навіть в дорозі за допомогою бездротового підключення телефону. А у вихідні сміливо рушай з родиною на відкриття нових місць, завдяки Off-Road режиму. І це далеко не все…

Звільнення тисяч працівників та скорочення витрат на хмарні послуги дозволило Twitter зекономити 1,5 мільярда доларів. Таку ж суму соціальна мережа платить щороку як відсотки від боргу.

Для порятунку ситуації та повернення рекламодавців Макс найняв Лінду Яккаріно. Та вже стала до роботи та повідомила інвесторам, що Twitter зараз зосереджується на партнерстві з авторами, а також веде переговори з політичними діячами, бізнесом з індустрії розваг та медіа.