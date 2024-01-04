Маск уволил работников за критику своего поведения: что теперь ждет миллиардера в суде

Несколько работников SpaceX выступили против высказываний Маска, носивших сексуальный характер. Тот решил их уволить, но на этом дело не закончилось.

Маск готов увольнять за критику

Самый богатый бизнесмен мира снова попал в громкий скандал. На этот раз он касается увольнения работников из SpaceX.

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Агентство по трудоустройству США выступило с обвинением компании в том, что она незаконно уволила 8 работников. Причиной прекращения сотрудничества было то, что они написали руководству письмо, в котором назвали Маска "отвлекающим фактором и позором".



Национальный совет по трудовым отношениям принял сторону работников. По мнению чиновников, SpaceX нарушила права работников, гарантирующие им федеральное трудовое законодательство.

О чем говорилось в письме

В SpaceX сейчас эту скандальную ситуацию решили не комментировать.

В июне 2022 года руководство SpaceX получило письмо, в котором несколько работников критиковали твиты Маска, которые датированы 2020 годом. Многие из них носили сексуальный характер, что, по мнению специалистов, было недопустимо.

Также в письме отмечалось, что твиты Маска идут вразрез с политикой самой компании, поэтому их нужно публично осудить. Самих же работников подвергли давлению и уволили.

Дебора Лоуренс, одна из уволенных сотрудниц, рассказала, что в компании терпится токсическая культура и притязания к женщинам. Письмо руководству было призвано урегулировать проблемы, а не переводить все в скандал и публичную плоскость.

SpaceX предложили пойти на мировую. Если компания откажется, то 5 марта состоится заседание административного суда по этому делу.