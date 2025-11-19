Во время атаки на Львов Россия уничтожила новое отделение Укрпочты: какие последствия

Россияне ударили по Львову 19 ноября, одно из новых отделений Укрпочты уничтожено. В результате удара потеряли около 900 посылок.

Что известно об ударе по Укрпочте?

Враг уничтожил наше новое современное отделение Укрпочты во Львове, сообщает 24 Канал со ссылкой на гендиректора Укрпочты Игоря Смелянского.

Известно, что работники не пострадали, однако уничтожено около 900 посылок. Поэтому в компании срочно запускают процесс компенсации стоимости посылок клиентам.

Игорь Смелянский заявил, что отделение планируют восстановить.

Уничтоженное отделение Укрпочты во Львове / видео с телеграм-канала Игоря Смелянского

Напомним, что российский удар в этот день уничтожил также производство Pizza Hot, передает 24 Канал. Российская армия нанесла три удара по корпусу предприятия. Поэтому завтра, вероятно, Pizza Hot полностью остановит работу.

Что известно об атаке 19 ноября?