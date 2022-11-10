Mazda выходит из российского бизнеса: долю в заводе передадут местной компании за 1 евро

Японский автопроизводитель Mazda передаст российской группе "Соллерс" свою долю в совместном заводе во Владивостоке. Таким образом, компания выходит с рынка России.

В то же время сделка будет закрыта за 1 евро и предусматривает вероятный выкуп Mazda своих российских активов в течение трех следующих лет. Японский автопроизводитель уже подсчитал убытки от выхода из России в своем отчете о финансовых прогнозах на 2023 год.

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Mazda избавится от доли в российском заводе за 1 евро

Согласно финансовому отчету Mazda, выход с российского рынка приведет к убыткам японской компании в 82 миллиона долларов по результатам второго квартала 2023 года. В документе отмечается, что решение о передаче доли завода во Владивостоке за 1 евро было принято автогигантом 24 октября.

Процедура передачи будет завершена в кратчайшие сроки после согласования соответствующими регуляторными органами России. Соглашение о передаче включает право Mazda выкупить свою долю участия в совместном предприятии по трансферной стоимости в течение следующих трех лет,

– заявили в Mazda.

Как сообщают в компании-покупателе, российской "Соллерс", теперь она готовит запуск новых продуктов на мощностях ранее совместного с Mazda завода во Владивостоке уже в следующем году.

Напомним, что с марта 2022 года Mazda прекратила поставки комплектующих на российский завод на фоне полномасштабного вторжения России в Украину. В конце апреля автогигант прекратил участие на совместном производстве во Владивостоке, объяснив это невозможностью ведения бизнеса в стране-агрессоре.

К слову, о возможном окончательном выходе японского автопроизводителя с российского рынка стало известно в конце сентября текущего года.