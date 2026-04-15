McDonald's официально запустил "мировое меню" в Украине: какие есть блюда и сколько стоят

С 15 апреля в ресторанах McDonald's в Украине запустили кампанию "Ограбление мирового меню". Благодаря этому украинцы смогу попробовать вкусы со всего мира, как сообщили в сети.

Когда будет "мировое меню" в McDonald's?

"Ограбление мирового меню" – это первая в истории McDonald's европейская кампания, разворачивающаяся одновременно в нескольких странах, сообщили в компании.

Известно, что новинки будут доступны во всех открытых ресторанах в Украине с 15 апреля до 24 июня 2026 года или до момента распродажи блюд.

13 легендарных блюд из 8 разных стран теперь доступны и в "МакДональдз" в Украине. Впервые клиенты смогут насладиться вкусами, которые уже стали любимыми на других рынках. Заказать их можно будет в зале ресторана с помощью терминалов самообслуживания, на "МакДрайве", через "МакДеливери" или воспользовавшись услугой "Мобильный заказ" в приложении сети,

– сообщили в сети.

Какие цены на позиции в "мировом меню"?

Бургеры и роллы:

"Мейпл Барбекю и Бекон Роял Чизбургер" из Канады – 209 гривен;

"Мейпл Барбекю и Бекон Дабл Роял" из Канады – 297 гривен;

"МакКриспи Хот Хани" из Канады – 198 гривен;

Ролл с креветками из Кипра – 179 гривен;

Снеки и соусы:

"МакШейкер Фри" со вкусом Рамен из Японии – 99 гривен;

"МакШейкер Фри" со вкусом Сыра и Трюфеля из Сингапура – 99 гривен;

Креветки (в количестве 3 шт. и 5 шт.) из Хорватии – 115 или 189 гривен;

Соус со вкусом сыра и трюфеля из Сингапура – 30 гривен;

Соус "Сычуаньский стиль" из Китая – 30 гривен;

Коктейльный соус из Хорватии – 20 гривен.

Десерт:

"МакФлури Попкорн-Карамель" из Индонезии – 109 гривен.

Напитки:

"McFizz Сакура" из Японии – 85 гривен;

"McFizz Манго" из Маврикия – 85 гривен.

Как выросло количество клиентов и ресторанов McDonald's в Украине?

ПИИ "МакДональдс Юкрейн Лтд." инвестировал в сеть 4,84 миллиарда гривен в 2022 – 2025 годах, пишет "Интерфакс-Украина".

В 2025 году компания открыла 12 новых ресторанов и обновила пять существующих. Сеть впервые появилась в Закарпатской области – в Ужгороде и Мукачево, а также в Гатном Киевской области и в Липинах недалеко от Луцка.

Количество клиентов за 2025 год выросло на 17%. Уровень удовлетворенности клиентов сети в 2025 году вырос до 98,3% по сравнению с 96,7% в 2024 году.

Отдельным направлением развития стала цифровизация сервисов:

В течение года компания совершенствовала мобильное приложение и продолжила внедрять терминалы самообслуживания во всех заведениях.

Сейчас 85% заказов в зале ресторанов оформляются через терминалы самообслуживания.

Новая функция "Мобильный заказ" за первые два месяца работы обеспечила более 100 тысяч заказов.

В 2026 году McDonald's планирует и дальше расширять сеть и укреплять присутствие в регионах Украины. В начале этого года компания открыла уже два новых ресторана – в Ирпене и Киеве.

