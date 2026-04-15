McDonald's официально запустил "мировое меню" в Украине: какие есть блюда и сколько стоят
- McDonald's в Украине запустил "мировое меню" из 13 блюд из 8 стран, которое будет доступно до 24 июня 2026 года или до распродажи.
- В меню включены разнообразные блюда, такие как бургеры, роллы, снеки, соусы, десерты и напитки из Канады, Кипра, Японии, Сингапура, Хорватии, Китая, Индонезии и Маврикия с ценами от 20 до 297 гривен.
С 15 апреля в ресторанах McDonald's в Украине запустили кампанию "Ограбление мирового меню". Благодаря этому украинцы смогу попробовать вкусы со всего мира, как сообщили в сети.
Когда будет "мировое меню" в McDonald's?
"Ограбление мирового меню" – это первая в истории McDonald's европейская кампания, разворачивающаяся одновременно в нескольких странах, сообщили в компании.
Известно, что новинки будут доступны во всех открытых ресторанах в Украине с 15 апреля до 24 июня 2026 года или до момента распродажи блюд.
13 легендарных блюд из 8 разных стран теперь доступны и в "МакДональдз" в Украине. Впервые клиенты смогут насладиться вкусами, которые уже стали любимыми на других рынках. Заказать их можно будет в зале ресторана с помощью терминалов самообслуживания, на "МакДрайве", через "МакДеливери" или воспользовавшись услугой "Мобильный заказ" в приложении сети,
– сообщили в сети.
Какие цены на позиции в "мировом меню"?
Бургеры и роллы:
- "Мейпл Барбекю и Бекон Роял Чизбургер" из Канады – 209 гривен;
- "Мейпл Барбекю и Бекон Дабл Роял" из Канады – 297 гривен;
- "МакКриспи Хот Хани" из Канады – 198 гривен;
- Ролл с креветками из Кипра – 179 гривен;
Снеки и соусы:
- "МакШейкер Фри" со вкусом Рамен из Японии – 99 гривен;
- "МакШейкер Фри" со вкусом Сыра и Трюфеля из Сингапура – 99 гривен;
- Креветки (в количестве 3 шт. и 5 шт.) из Хорватии – 115 или 189 гривен;
- Соус со вкусом сыра и трюфеля из Сингапура – 30 гривен;
- Соус "Сычуаньский стиль" из Китая – 30 гривен;
- Коктейльный соус из Хорватии – 20 гривен.
Десерт:
- "МакФлури Попкорн-Карамель" из Индонезии – 109 гривен.
Напитки:
- "McFizz Сакура" из Японии – 85 гривен;
- "McFizz Манго" из Маврикия – 85 гривен.
Как выросло количество клиентов и ресторанов McDonald's в Украине?
ПИИ "МакДональдс Юкрейн Лтд." инвестировал в сеть 4,84 миллиарда гривен в 2022 – 2025 годах, пишет "Интерфакс-Украина".
В 2025 году компания открыла 12 новых ресторанов и обновила пять существующих. Сеть впервые появилась в Закарпатской области – в Ужгороде и Мукачево, а также в Гатном Киевской области и в Липинах недалеко от Луцка.
Количество клиентов за 2025 год выросло на 17%. Уровень удовлетворенности клиентов сети в 2025 году вырос до 98,3% по сравнению с 96,7% в 2024 году.
Отдельным направлением развития стала цифровизация сервисов:
- В течение года компания совершенствовала мобильное приложение и продолжила внедрять терминалы самообслуживания во всех заведениях.
- Сейчас 85% заказов в зале ресторанов оформляются через терминалы самообслуживания.
- Новая функция "Мобильный заказ" за первые два месяца работы обеспечила более 100 тысяч заказов.
В 2026 году McDonald's планирует и дальше расширять сеть и укреплять присутствие в регионах Украины. В начале этого года компания открыла уже два новых ресторана – в Ирпене и Киеве.
Новости McDonald's
В 2026 году появится новый McDonald's в Буковеле, строительство которого начали 20 ноября 2025 года. Проект реализует ООО "Буковель", что управляет строительством и контролирует процесс от создания бренда до инфраструктурных решений, с целью привлечения туристов к курорту.
McDonald's выпустил "Pro Gamer Menu" в Турции, включающее Биг Мак, картофель фри, колу, луковые кольца и специальный девайс Archie. Он помогает геймерам избежать AFK, удерживая стики на геймпаде активными, чтобы персонаж оставался в движении.
В прошлом году McDonald's запустил сервис "Мобильный заказ" через мобильное приложение в 8 областях Украины. Клиенты могут выбрать ресторан, оформить и оплатить заказ онлайн, выбрав способ получения.