В одном из городов Украины выступили против McDonald's: почему разгорелся скандал

В одном из городов Львовской области разгорелся спор из-за возможного строительства ресторана McDonald’s. В ходе общественных слушаний большинство проголосовавших участников выступили против передачи земельного участка под застройку, однако окончательное решение еще должны принять депутаты городского совета.

Почему возник спор из-за McDonald’s

27 октября в Дрогобыче впервые за шесть лет провели общественные слушания по вопросу передачи в аренду земельного участка площадью 0,1827 гектара. Он расположен на углу улиц Леси Украинки и Николая Лысенко, где планируется построить ресторан "McDonald’s", пишет ZAXID.NET.

На слушания зарегистрировались почти 500 участников. Право голоса имел 461 человек, однако свою позицию высказали 225 участников:

122 человека проголосовали против передачи земли в аренду;

103 участника поддержали такое предложение.

Дискуссия развернулась не только вокруг самого ресторана, но и по поводу места, где его могут построить. По словам заведующей сектором работы с общественностью Дрогобычского горсовета Нины Федько, молодежь поддерживала появление McDonald’s в городе независимо от конкретного места. В то же время часть пожилых жителей выступала против любой застройки участка на перекрестке двух улиц.

Наиболее обидным стало то, что под прицелом травли оказалась молодежь, которая просто публично заявила: "Мы хотим McDonald’s в Дрогобыче. Мы не говорим о месте. Но мы хотим, чтобы он у нас был". Четкая позиция, имеющая право на существование. В ответ – свист, крики, матерные слова и оскорбления со стороны людей старшего поколения. От тех, кто должен был бы быть примером для молодого поколения. И все это под мастерским руководством "Просвиты". Кто здесь более сознательный – скажите мне,

– написала она в Facebook.

Построят ли McDonald’s в Дрогобыче

Окончательное решение о передаче земли в аренду инвестору должен принять Дрогобычский городской совет на заседании в четверг, 29 октября. Во время общественных слушаний противники застройки призвали депутатов учесть позицию жителей.

Участок расположен недалеко от центра города, рядом с памятником Тарасу Шевченко. Он находится в коммунальной собственности, а его целевое назначение предусматривает строительство и обслуживание объектов туристической инфраструктуры и заведений общественного питания.

Вопрос о возможном строительстве McDonald’s обсуждается с марта 2026 года. В мае мэр Тарас Кучма заявлял, что использовать участок можно в соответствии с его назначением по генеральному плану, а реализация проекта может принести городу миллионные инвестиции.

По его словам, потенциальный инвестор также должен взять на себя социальные обязательства, в частности благоустроить территорию и обустроить сквер.

Если проект одобрят и ресторан построят, он станет первым заведением McDonald’s на Львовщине за пределами областного центра.

Напомним, что с июля 2026 года McDonald's в Украине функционирует как отдельный рынок в международной структуре компании. До этого украинский бизнес почти четыре года входил в совместную управленческую модель с Чехией и Словакией.

За этот период три страны вместе открыли почти 80 новых ресторанов, около половины из них – в Украине. С начала полномасштабной войны украинская сеть открыла около 40 новых заведений.