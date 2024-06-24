Курьезы в McDonald's: ИИ добавлял бекон в мороженое

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's объявила о прекращении использования экспериментальной ИИ-системы для заказов. Это решение было принято из-за многочисленных жалоб на ошибки в работе системы, разработанной компанией IBM.

Проблемы в работе ИИ-системы

Компания McDonald's признала проблемы в функционировании своей ИИ-системы и объявила о закрытии этого сервиса. Это решение было принято из-за многочисленных жалоб посетителей на проблемы при использовании робота-помощника.

Читайте также: Jysk откроет 100-й магазин в Украине: компания включила наш рынок в план развития

Дело в том, что клиенты снимали видео, где ИИ-сервис добавлял бекон в мороженое или случайно заказывал куриные наггетсы на сумму немалые суммы. В другом случае же, интеллектуальный помощник вместо необходимого блюда добавлял к заказу девять порций чая. Эти видео быстро стали вирусными в социальных сетях, после чего люди начали активно делиться похожими историями.

Опасен ли ИИ для рынка труда

В 2021 году McDonald's внедрил помощника для оформления заказов на основе искусственного интеллекта.

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что в течение следующих двух лет ИИ сильно повлияет на рынок труда. Произойдет "бум" производительности и одновременно будет ощущаться большее неравенство в обществе.

Георгиева считает, что ИИ повлияет на рабочие места так:

изменениям подвергнутся 60% рабочих мест в развитых странах;

40% – по всему миру.

Георгиева отметила, что ИИ скорее станет помощником для человека. То есть, искусственный интеллект только дополнять человеческий труд, делая определенные процессы быстрее и результативнее.