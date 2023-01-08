McDonald's сократит часть своего штата

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's планирует сократить часть своего корпоративного персонала в 2023 году. Об этом сообщил гендиректор компании Крис Кэмпчински.

McDonald's планирует сокращение штата

В McDonald's рассказали, что некоторые инициативы перестанут считаться приоритетными, работу над другими остановят. Кемпчински надеется, что это поможет сократить общемировые расходы и высвободить ресурсы для инвестиций в рост бизнеса.

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Поэтому руководство компании будет оценивать роли людей и уровни штатного расписания в подразделениях компании, а менеджеров ждут сложные обсуждения и решения. McDonald's планирует сообщить о своих будущих кадровых планах до 3 апреля.

В результате сокращения штата, в компании надеется сэкономить, но вместе с тем гендиректор McDonald's заметил, что у него нет конкретных целей относительно того, сколько нужно сэкономить или скольких людей нужно сократить.

Влияние инфляции и пандемии

В McDonald's работают около 200 тысяч человек. Речь идет не только о персонале в ресторанах, но и о тех, кто находится на корпоративных должностях. Более 75% этих работников находятся за пределами США.

В результате пандемии люди начали заказывать больше еды на вынос, а продажи McDonald's выросли за последний год, поскольку инфляция заставила посетителей ресторанов искать более дешевые варианты питания.

Однако в сети ресторанов заявили, что компания не покоится на лаврах, очертив план преодоления внутренних барьеров, рост инноваций и сокращение работы, не отвечающей приоритетам компании.

Также McDonald's планирует ускорить темпы открытия своих ресторанов, чтобы ответить на повышенный спрос. Компания заявила, что видит возможность для дальнейшего роста на многих своих основных рынках.

McDonald's стала не единственной компанией, заявившей о планах сократить значительную часть своего штата. Об этом также в последнее время сообщал Amazon, Salesforce и Goldman Sachs.