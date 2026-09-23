McDonald's готовится к перезапуску: что компания изменит в своих ресторанах

McDonald's объявил о масштабном плане поддержки франчайзи и развития сети, рассчитанном на следующее десятилетие. Компания планирует инвестировать около 8,5 миллиардов долларов, одновременно оптимизируя работу ресторанов, обучая персонал и более активно внедряя ИИ.

На поддержку франчайзи выделят миллиарды

Новые правила McDonald's призваны ускорить продажи после нескольких кварталов сдержанных результатов, пишет Reuters.

В целом программа рассчитана до 2036 года. Компания ожидает, что такие инвестиции помогут ресторанам работать эффективнее и будут стимулировать их дальнейшее расширение. McDonald's прогнозирует, что:

эффективность ресторанов может вырасти на 250 базисных пунктов;

средний ресторан в США может получать примерно на 100 тысяч долларов больше годового денежного потока;

расширение сети обеспечит около 2,5% общего роста продаж в 2027 году;

к 2030 году вклад расширения сети ресторанов в рост продаж составит около 2%.

Что McDonald's хочет изменить в ресторанах

Новый план является продолжением стратегии "NEXT", которую McDonald's представил в июне. Она должна сосредоточиться на качестве еды, гостеприимстве, ценовом предложении и инновациях. Среди запланированных изменений:

Упрощение операций в ресторанах; Модернизация дизайна заведений; Увеличение инвестиций в обучение сотрудников; Более широкое использование искусственного интеллекта; Повышение производительности ресторанов.

Особое внимание компания уделяет ArchIQ – операционной системе ресторанов на основе искусственного интеллекта. Она, в частности, может автоматизировать отдельные задачи в ходе работы заведений, например обработку заказов в зоне McDrive

McDonald's также поставил перед собой конкретную цель в отношении доли на мировом рынке куриной продукции: к 2030 году ее планируют увеличить на 1,5 процентных пункта. Один из факторов, на который рассчитывает сеть, – подорожание говядины, что может стимулировать спрос потребителей на курицу.

McDonald's фиксирует отток клиентов

Новые планы появились после того, как компания столкнулась с более медленным, чем ожидалось, ростом продаж в США. Во втором квартале McDonald's связал более слабые результаты с ошибками в реализации мер, призванных вернуть потребителей с более низкими доходами. На решения клиентов также влияет общая экономическая неопределенность.

Теперь компания стремится одновременно улучшить ценовое предложение, работу ресторанов и качество обслуживания.

Как изменился McDonald's в Украине

Напомним, что с июля 2026 года McDonald's в Украине работает как отдельный рынок в международной структуре компании. До этого украинский бизнес почти четыре года входил в общую управленческую модель с Чехией и Словакией.

За этот период три страны вместе открыли почти 80 новых ресторанов, около половины из них – в Украине. С начала полномасштабной войны украинская сеть открыла около 40 новых заведений.

В настоящее время в Украине работает 142 ресторана McDonald's, в которых занято около 12 тысяч сотрудников. Отдельная структура должна позволить компании быстрее принимать решения и лучше учитывать особенности украинского рынка.