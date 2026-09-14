Тысячи вакансий: важная отрасль России испытывает катастрофический дефицит кадров

Россия все острее сталкивается с нехваткой квалифицированных работников, и эта проблема уже ощущается не только в промышленности или строительстве. Одной из наиболее проблемных сфер стала система здравоохранения, где дефицит кадров исчисляется десятками тысяч специалистов.

Российской медицине не хватает десятков тысяч специалистов

Ситуация на рынке труда России особенно сложна в регионах и среди узкопрофильных специалистов, а официальные показатели не всегда отражают реальный масштаб проблемы, пишет СЗРУ.

В целом, по последним оценкам, системе здравоохранения России не хватает около 23 тысяч врачей и более 63 тысяч работников среднего медицинского персонала. В ряде регионов ситуация уже приближается к критической.

В частности, в Волгоградской, Ростовской и Астраханской областях на одну вакансию врача приходится лишь около 1,7 резюме. Наибольшие проблемы возникают там, где требуются специалисты узкого профиля:

ортодонты;

детские стоматологи;

имплантологи;

челюстно-лицевые хирурги.

По отдельным оценкам, российским клиникам не хватает около 15% необходимого количества ортодонтов.

Проблема не исчезает даже в крупнейших городах России. Например, в Санкт-Петербурге официально заявляют о полной укомплектованности врачебных должностей, однако медицинские учреждения при этом по-прежнему испытывают потребность в участковых терапевтах, педиатрах и сотрудниках скорой помощи.

Одно из объяснений расхождения между официальными цифрами и реальной ситуацией заключается в нагрузке на тех медиков, которые остались работать. Фактически нехватку персонала пытаются компенсировать тем, что врачи работают на полторы-две ставки.

Некоторые специалисты практически исчезли из государственных клиник

Особенно показательна ситуация с отдельными медицинскими специальностями:

В 2024 году в государственных медицинских учреждениях России работали всего 12 врачей-остеопатов. При этом такие специалисты отсутствовали сразу в 80 регионах страны.

Не лучше ситуация и с мануальными терапевтами: их в государственной медицине осталось около 200, а за последние годы их количество сократилось на 13,3%.

Одной из причин кадрового дефицита эксперты называют низкую заработную плату. Молодые специалисты также сталкиваются с недостатком практического опыта после окончания обучения, поэтому часть из них не задерживается в профессии или переходит в частный сектор.

В целом дефицит специалистов в России уже вышел за пределы здравоохранения и охватил смежные сферы. По данным аналитиков рынка труда, кадровый голод охватывает и медицину, и торговлю, и строительство, и транспорт, создавая системный кризис в социальной и экономической сферах России,

– пишут в обзоре.

В итоге Россия сталкивается не просто с отдельными трудностями при найме, а с более широким кадровым кризисом. Особенно опасным он становится для сфер, где быстро заменить специалиста практически невозможно.

К слову, для преодоления дефицита кадров в России массово нанимают мигрантов из Индии. Программу по привлечению иностранцев реализует российский Сбербанк совместно с сервисом "Работа.ру".

По замыслу "Сбербанка", цифровое решение должно охватить весь процесс – от поиска кандидата до его переезда и адаптации. Сейчас уже ведется поиск слесарей, сварщиков и т. д.