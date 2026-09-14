Российской медицине не хватает десятков тысяч специалистов

Ситуация на рынке труда России особенно сложна в регионах и среди узкопрофильных специалистов, а официальные показатели не всегда отражают реальный масштаб проблемы, пишет СЗРУ.

В целом, по последним оценкам, системе здравоохранения России не хватает около 23 тысяч врачей и более 63 тысяч работников среднего медицинского персонала. В ряде регионов ситуация уже приближается к критической.

В частности, в Волгоградской, Ростовской и Астраханской областях на одну вакансию врача приходится лишь около 1,7 резюме. Наибольшие проблемы возникают там, где требуются специалисты узкого профиля:

ортодонты;

детские стоматологи;

имплантологи;

челюстно-лицевые хирурги.

По отдельным оценкам, российским клиникам не хватает около 15% необходимого количества ортодонтов.

Проблема не исчезает даже в крупнейших городах России. Например, в Санкт-Петербурге официально заявляют о полной укомплектованности врачебных должностей, однако медицинские учреждения при этом по-прежнему испытывают потребность в участковых терапевтах, педиатрах и сотрудниках скорой помощи.

Одно из объяснений расхождения между официальными цифрами и реальной ситуацией заключается в нагрузке на тех медиков, которые остались работать. Фактически нехватку персонала пытаются компенсировать тем, что врачи работают на полторы-две ставки.

Некоторые специалисты практически исчезли из государственных клиник

Особенно показательна ситуация с отдельными медицинскими специальностями:

В 2024 году в государственных медицинских учреждениях России работали всего 12 врачей-остеопатов. При этом такие специалисты отсутствовали сразу в 80 регионах страны.

Не лучше ситуация и с мануальными терапевтами: их в государственной медицине осталось около 200, а за последние годы их количество сократилось на 13,3%.

Одной из причин кадрового дефицита эксперты называют низкую заработную плату. Молодые специалисты также сталкиваются с недостатком практического опыта после окончания обучения, поэтому часть из них не задерживается в профессии или переходит в частный сектор.

В целом дефицит специалистов в России уже вышел за пределы здравоохранения и охватил смежные сферы. По данным аналитиков рынка труда, кадровый голод охватывает и медицину, и торговлю, и строительство, и транспорт, создавая системный кризис в социальной и экономической сферах России,

– пишут в обзоре.

В итоге Россия сталкивается не просто с отдельными трудностями при найме, а с более широким кадровым кризисом. Особенно опасным он становится для сфер, где быстро заменить специалиста практически невозможно.

К слову, для преодоления дефицита кадров в России массово нанимают мигрантов из Индии. Программу по привлечению иностранцев реализует российский Сбербанк совместно с сервисом "Работа.ру".

По замыслу "Сбербанка", цифровое решение должно охватить весь процесс – от поиска кандидата до его переезда и адаптации. Сейчас уже ведется поиск слесарей, сварщиков и т. д.