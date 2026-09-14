Российской медицине не хватает десятков тысяч специалистов
Ситуация на рынке труда России особенно сложна в регионах и среди узкопрофильных специалистов, а официальные показатели не всегда отражают реальный масштаб проблемы, пишет СЗРУ.
В целом, по последним оценкам, системе здравоохранения России не хватает около 23 тысяч врачей и более 63 тысяч работников среднего медицинского персонала. В ряде регионов ситуация уже приближается к критической.
В частности, в Волгоградской, Ростовской и Астраханской областях на одну вакансию врача приходится лишь около 1,7 резюме. Наибольшие проблемы возникают там, где требуются специалисты узкого профиля:
- ортодонты;
- детские стоматологи;
- имплантологи;
- челюстно-лицевые хирурги.
По отдельным оценкам, российским клиникам не хватает около 15% необходимого количества ортодонтов.Если Telegram заблокируют Не теряйте 24 Канал – подписывайтесь на нас в WhatsApp
Проблема не исчезает даже в крупнейших городах России. Например, в Санкт-Петербурге официально заявляют о полной укомплектованности врачебных должностей, однако медицинские учреждения при этом по-прежнему испытывают потребность в участковых терапевтах, педиатрах и сотрудниках скорой помощи.
Одно из объяснений расхождения между официальными цифрами и реальной ситуацией заключается в нагрузке на тех медиков, которые остались работать. Фактически нехватку персонала пытаются компенсировать тем, что врачи работают на полторы-две ставки.
Некоторые специалисты практически исчезли из государственных клиник
Особенно показательна ситуация с отдельными медицинскими специальностями:
- В 2024 году в государственных медицинских учреждениях России работали всего 12 врачей-остеопатов. При этом такие специалисты отсутствовали сразу в 80 регионах страны.
- Не лучше ситуация и с мануальными терапевтами: их в государственной медицине осталось около 200, а за последние годы их количество сократилось на 13,3%.
Одной из причин кадрового дефицита эксперты называют низкую заработную плату. Молодые специалисты также сталкиваются с недостатком практического опыта после окончания обучения, поэтому часть из них не задерживается в профессии или переходит в частный сектор.
В целом дефицит специалистов в России уже вышел за пределы здравоохранения и охватил смежные сферы. По данным аналитиков рынка труда, кадровый голод охватывает и медицину, и торговлю, и строительство, и транспорт, создавая системный кризис в социальной и экономической сферах России,
– пишут в обзоре.
В итоге Россия сталкивается не просто с отдельными трудностями при найме, а с более широким кадровым кризисом. Особенно опасным он становится для сфер, где быстро заменить специалиста практически невозможно.
К слову, для преодоления дефицита кадров в России массово нанимают мигрантов из Индии. Программу по привлечению иностранцев реализует российский Сбербанк совместно с сервисом "Работа.ру".
По замыслу "Сбербанка", цифровое решение должно охватить весь процесс – от поиска кандидата до его переезда и адаптации. Сейчас уже ведется поиск слесарей, сварщиков и т. д.