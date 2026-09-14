Російській медицині не вистачає десятків тисяч фахівців

Ситуація на ринку праці Росії особливо складна у регіонах та серед вузькопрофільних спеціалістів, а офіційні показники не завжди відображають реальний масштаб проблеми, пише СЗРУ.

Загалом, за останніми оцінками, системі охорони здоров'я Росії бракує близько 23 тисяч лікарів та понад 63 тисяч працівників середнього медичного персоналу. У низці регіонів ситуація вже наближається до критичної.

Зокрема, у Волгоградській, Ростовській та Астраханській областях на одну вакансію лікаря припадає лише близько 1,7 резюме. Найбільші проблеми виникають там, де потрібні спеціалісти вузького профілю:

ортодонти;

дитячі стоматологи;

імплантологи;

щелепно-лицьові хірурги.

За окремими оцінками, російським клінікам не вистачає близько 15% необхідної кількості ортодонтів.

Проблема не зникає навіть у найбільших містах Росії. Наприклад, у Санкт-Петербурзі офіційно декларують повну укомплектованість лікарських посад, однак медичні заклади при цьому продовжують потребувати дільничних терапевтів, педіатрів та працівників швидкої допомоги.

Одне з пояснень розбіжності між офіційними цифрами та реальною ситуацією полягає у навантаженні на тих медиків, які залишилися працювати. Фактично нестачу персоналу намагаються компенсувати тим, що лікарі працюють на півтори-дві ставки.

Деякі спеціалісти майже зникли з державних клінік

Особливо показовою є ситуація з окремими медичними спеціальностями:

У 2024 році в державних медичних закладах Росії працювали лише 12 лікарів-остеопатів. При цьому такі фахівці були відсутні одразу у 80 регіонах країни.

Не краща ситуація і з мануальними терапевтами: їх у державній медицині залишилося близько 200, а за останні роки їхня кількість скоротилася на 13,3%.

Однією з причин кадрового дефіциту експерти називають низьку оплату праці. Молоді спеціалісти також стикаються з нестачею практичного досвіду після завершення навчання, через що частина з них не затримується у професії або переходить до приватного сектору.

Загалом дефіцит фахівців у Росії вже вийшов за межі охорони здоров’я та охопив суміжні сфери. За даними аналітиків ринку праці, кадровий голод охоплює і медицину, і торгівлю, і будівництво, і транспорт, створюючи системну кризу в соціальній та економічній сферах Росії,

– пишуть у розвідці.

У підсумку Росія стикається не просто з окремими труднощами з наймом, а з ширшою кадровою кризою. Особливо небезпечною вона стає для сфер, де швидко замінити фахівця практично неможливо.

До слова, для подолання дефіцит кадрів у Росії масово набирають на роботу мігрантів з Індії. Програму для залучення іноземців російський Ощадбанк разом із сервісом "Робота.ру".

За задумом Ощадбанку, цифрове рішення має охопити весь процес – від пошуку кандидата до його переїзду та адаптації. Зараз уже шукають слюсарів, зварювальників тощо.