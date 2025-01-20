Первая криптосемья США: все, что стоит знать об уникальных мемокоинах Дональда и Мелании Трамп

Дональд Трамп прошел невероятную трансформацию в своем отношении к криптовалютам. Еще несколько лет назад он выступал категорически против цифровых монет, а в 2025 году – запустил собственный мемкоин. Похожий криптопроект создала и жена нового президента США Мелания Трамп. Это стало прецедентом в истории США и сюрпризом для крипторынка.

Токен $TRUMP: что стоит знать о мемкоине президента США

Дональд Трамп, который 20 января во второй раз примет присягу и займет пост президента США, два дня назад запустил собственный криптовалютный токен – $TRUMP. Американский политик сообщил о своем мемкоине в социальной сети X 17 января, информирует 24 Канал. По его словам, криптовалюта празднует его "победу" на президентских выборах в 2024 году и инаугурацию.

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Монета $TRUMP сразу начала стремительно расти в цене. В частности, к субботнему утру, 18 января, мемкоин подорожал на 300%, достигнув капитализации на уровне 9 миллиардов долларов. Более того, криптовалюта демонстрировала уверенный рост почти в течение всех выходных.

Непосредственно в день инаугурации Трампа, монета снова резко взлетела в цене, достигнув 58,56 доллара и капитализации на уровне 11,7 миллиарда долларов, по данным Reuters. На данный момент стоимость монеты колеблется на уровне 47,09 доллара, тогда как рыночная капитализация составляет 9,8 миллиарда долларов. За день цена $TRUMP упала почти 30%, по данным CoinMarket Cap.

Ключевые данные о монете $TRUMP:

Новый криптовалютный токен, создан на блокчейне Solana.

Криптопроект поддерживается компаниями CIC Digital LLC и Fight Fight Fight LLC, которые являются дочерними структурами The Trump Organization. 80% объема токена принадлежит именно этим компаниям принадлежит именно этим компаниям.

принадлежит именно этим компаниям. В первый день пользователям отрыли доступ к 200 миллионам монет $TRUMP . Однако в течение трех лет количество мемкоинов должно вырасти до 1 миллиарда.

Однако в течение трех лет количество мемкоинов должно вырасти до 1 миллиарда. Пиковую цену токена зафиксировали в воскресенье, 19 января. Тогда цена криптовалюты взлетела до 75 долларов, что способствовало росту ее рыночной капитализации до почти 15 миллиардов долларов, информирует Forbes.

долларов, информирует Forbes. Запуска цифровой монеты стал сюрпризом даже для участников криптовалютного сообщества.

Крупнейшие криптобиржи мира, среди которых Binance и Coinbase, уже заявили о готовности разместить этот токен на своих платформах.

Что такое мемкоин Это тем криптовалюты, вдохновленный интернет-мемами, ссылками на различные события в поп-культуре или юмористические темы. В отличие от традиционных криптовалют, например биткойн, которые направлены на решение серьезных финансовых или технологических проблем, этот вид цифровых активов часто начинается как шутка или социальный эксперимент.



Важную роль для мемкоинов играет сообщество и его вовлеченность в криптопроект. На сегодня самыми известными мемкоинами являются Dogecoin, Shiba Inu, PepeCoin.

Мемкоин Мелании Трамп

В воскресенье, 19 января, криптомир всколыхнула новость о мемкоине от новой первой леди США – Мелании Трамп. Монета получила название $MELANIA, а о запуске проекта сообщили на платформе X. Токен создали на блокчейне Solana компанией MKT World, которую еще в 2021 году зарегистрировали во Флориде, на имя Мелании Трамп.

Сейчас информации о мемкоине Мелании Трамп достаточно мало. Однако известно, что команда новой первой леди США зарезервировала 35% объема токенов, которые будут оставаться заблокированными в течение первых 30 дней, по данным Forbes.

Это не помешало криптовалюте за первые 30 минут после запуска достичь рыночной капитализации в 4 миллиарда долларов, информирует Coin Telegraph. Более того, монета Мелании Трамп в день запуска обвалила цену токена ее мужа на 40%.

Обратите внимание! На официальных сайтах криптовалютных токенов добавили важное разъяснение. Мол, ни один из мем-токенов – $TRUMP и $MELANIA – не предназначен для его использования в качестве инвестиционной возможности, а также они не являются ценными бумагами любого типа.

За один день монета подорожала более чем на 9%. На момент создания этого материала, мемкоин $MELANIA торгуется на уровне 7,99 доллара, а его капитализация на рынке составляет 1,5 миллиарда долларов, по данным CoinMarketCap.