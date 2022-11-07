Вслед за Twitter: Meta может уволить тысячи сотрудников уже на этой неделе, – The WSJ

Meta планирует начать массовые увольнения работников уже на этой неделе. Сокращения могут затронуть многие тысячи сотрудников и стать самыми масштабными за всю 18-летнюю историю компании, а также в целом в технологической отрасли за последние несколько лет.

По словам источников The Wall Street Journal, ознакомленных с ситуацией, объявление о массовых увольнениях Meta намерена сделать в эту среду, 9 ноября. Руководство компании уже попросило сотрудников отменить неважные поездки и командировки в течение текущей недели.

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Ожидаемые массовые увольнения в Meta

В конце сентября Meta отчиталась о более чем 87 тысячах сотрудников, трудоустроенных в компании. В течение 2022 года техногигант потерял 70% своей стоимости и вылетел из двадцатки самых дорогих компаний США, что повлекло за собой неотложную потребность в изменении стратегии ведения бизнеса, снижении затрат и сокращениях персонала.

Ожидается, что увольнения станут крупнейшими в технологической отрасли после стремительного роста сектора во время двух предыдущих лет пандемии COVID-19. Хотя в процентном соотношении для Meta они будут меньше, чем накануне в Twitter, в количественном выражении работу потеряют гораздо больше людей.

Впрочем, точное количество сотрудников, с которыми техногигант намерен попрощаться в ближайшее время, источники The Wall Street Journal не называют. Вместе с тем отмечается, что сокращения коснутся "многих тысяч работников".

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К слову, как и остальные техногиганты, Meta активно нанимала специалистов во время пандемии. В течение 2020 и 2021 годов штат компании увеличился более чем на 27 тысяч человек. Однако, внутренние проблемы и непопулярность последних решений Марка Цукерберга повлекли за собой значительные финансовые потери техногиганта, что вызвало недовольство инвесторов.

Так, в прошлом месяце инвестиционная компания Altimeter Capital в открытом письме Цукербергу заявила, что Meta должна сократить персонал и ограничить собственные амбиции касательно метавселенной.