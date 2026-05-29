Изоляция усиливается: впервые ни один иностранный бренд не зашел в Россию
Иностранные компании больше не хотят работать в России. За первые пять месяцев 2026 года ни один новый бренд не вышел на российский рынок.
Что происходит на российском рынке
По данным консалтинговой компании CORE.XP, такая ситуация сложилась впервые с начала полномасштабного вторжения в Украину, пишет The Moscow Times.
Смотрите также Неужели McDonald's возвращается в Россию: компания зарегистрировала еще 14 брендов
Еще в прошлом году за тот же период в России начали вести бизнес 9 международных компаний. А в 2022 году за 5 месяцев вообще зашли 16 брендов.
В то же время в 2025 году количество новых иностранных игроков на российском рынке резко сократилось. Если в 2024 году 24 бренда открыли свои офлайн-магазины, то по итогам 2025-го – всего лишь 12.
В частности, свои точки запустили:
- ювелирный бренд Pdpaola из Испании;
- производитель одежды Mua из Беларуси;
- и производитель спортивной одежды, обуви и экипировки Kappa из Италии.
Вместе с тем с начала 2026 года по меньшей мере 6 международных компаний покинули Россию. Среди них, например, турецкие бренды Les Benjamins (производитель одежды) и Karaca Home (производитель товаров для дома), а также казахстанский бренд Gaissina (производитель женской одежды).
Почему бренды уходят из России
Региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева объяснила, что иностранные компании пока не готовы активно инвестировать в российский рынок.
Аналитики говорят, что есть несколько причин для выхода международных брендов из России.
- Одна из главных причин заключается в значительном снижении потребительского спроса среди россиян.
- Другой стала война на Ближнем Востоке. Ведь Дубай долгое время был ключевым логистическим хабом для поставки товаров в Россию. Но с начала войны стоимость доставки оттуда выросла на 30 – 50%, что стало невыгодным для компаний.
Те же компании, которые остались на рынке России, выбирают осторожную стратегию. Они работают в основном через маркетплейсы и локальных дистрибьюторов или делают ставку на узкоспециализированные форматы.
Почему торговые центры теряют посетителей
Из-за экономических проблем в России стремительно падает посещаемость торговых центров. По подсчетам Focus Technologies, с января по апрель этого года она была на 2% ниже, чем годом ранее. По итогам всего 2025 года показатель сократился на 3%.
Если же сравнивать с докризисным 2019 годом, посещаемость торговых центров в России упала на целых 25 – 26%.
В итоге магазины начали массово закрываться из-за падения продаж. Такая тенденция стартовала еще в 2025 году и только усилилась в 2026-м.
Заметьте! Данные Росстата свидетельствуют, что в первом квартале 2026 года индекс потребительской уверенности россиян снизился по сравнению с предыдущим еще на один процент и достиг -12% в целом.
Напомним, одна из крупнейших мировых компаний в сфере исследования потребительского рынка – Nielsen – планирует продать свой бизнес в России. Компания работала на российском рынке еще с 1994 года и специализировалась на анализе потребительских настроений и рынка товаров повседневного спроса.
Аналитика Nielsen была важной для крупнейших торговых сетей страны. Данными компании пользовались такие ритейлеры, как X5 Retail Group, Магнит, Лента, Дикси и Metro.
В то же время опрос ассоциации "Группа 7/89" показал, что более половины россиян – около 56% – хотели бы возвращения иностранных компаний на рынок страны. Больше всего гражданам России не хватает автомобильных брендов, программного обеспечения, киноиндустрии и товаров повседневного потребления.