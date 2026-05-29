Изоляция усиливается: впервые ни один иностранный бренд не зашел в Россию

Иностранные компании больше не хотят работать в России. За первые пять месяцев 2026 года ни один новый бренд не вышел на российский рынок.

Что происходит на российском рынке

По данным консалтинговой компании CORE.XP, такая ситуация сложилась впервые с начала полномасштабного вторжения в Украину, пишет The Moscow Times.

Еще в прошлом году за тот же период в России начали вести бизнес 9 международных компаний. А в 2022 году за 5 месяцев вообще зашли 16 брендов.

В то же время в 2025 году количество новых иностранных игроков на российском рынке резко сократилось. Если в 2024 году 24 бренда открыли свои офлайн-магазины, то по итогам 2025-го – всего лишь 12.

В частности, свои точки запустили:

ювелирный бренд Pdpaola из Испании;

производитель одежды Mua из Беларуси;

и производитель спортивной одежды, обуви и экипировки Kappa из Италии.

Вместе с тем с начала 2026 года по меньшей мере 6 международных компаний покинули Россию. Среди них, например, турецкие бренды Les Benjamins (производитель одежды) и Karaca Home (производитель товаров для дома), а также казахстанский бренд Gaissina (производитель женской одежды).

Почему бренды уходят из России

Региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева объяснила, что иностранные компании пока не готовы активно инвестировать в российский рынок.

Аналитики говорят, что есть несколько причин для выхода международных брендов из России.

Одна из главных причин заключается в значительном снижении потребительского спроса среди россиян.

Другой стала война на Ближнем Востоке. Ведь Дубай долгое время был ключевым логистическим хабом для поставки товаров в Россию. Но с начала войны стоимость доставки оттуда выросла на 30 – 50%, что стало невыгодным для компаний.

Те же компании, которые остались на рынке России, выбирают осторожную стратегию. Они работают в основном через маркетплейсы и локальных дистрибьюторов или делают ставку на узкоспециализированные форматы.

Почему торговые центры теряют посетителей

Из-за экономических проблем в России стремительно падает посещаемость торговых центров. По подсчетам Focus Technologies, с января по апрель этого года она была на 2% ниже, чем годом ранее. По итогам всего 2025 года показатель сократился на 3%.

Если же сравнивать с докризисным 2019 годом, посещаемость торговых центров в России упала на целых 25 – 26%.

В итоге магазины начали массово закрываться из-за падения продаж. Такая тенденция стартовала еще в 2025 году и только усилилась в 2026-м.

Заметьте! Данные Росстата свидетельствуют, что в первом квартале 2026 года индекс потребительской уверенности россиян снизился по сравнению с предыдущим еще на один процент и достиг -12% в целом.