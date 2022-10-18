Microsoft "тихо" уволила около тысячи сотрудников, – СМИ

Американский техногигант Microsoft уволил около 1 тысячи сотрудников. Под сокращение попали работники сразу нескольких отделов.

Об этом, в частности, свидетельствуют заявления ряда уволенных сотрудников корпорации в социальных сетях. Информацию также подтвердил анонимный представитель Microsoft в электронном письме, пишет Business Insider.

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Microsoft сократила около тысячи сотрудников

Как отмечает западное издание, сокращения затронули всю компанию – от игрового подразделения Xbox до передовой организации Microsoft Strategic Missons and Technology. Представитель корпорации в письме Business Insider подтвердил информацию, однако точного количества уволенных работников не назвал:

Как и все компании, мы регулярно оцениваем наши бизнес-приоритеты и вносим соответствующие коррективы в структуру компании. Мы продолжим инвестировать в наш бизнес и нанимать сотрудников в основные для роста отрасли в следующем году,

– заявил источник.

В то же время руководитель команды Microsoft Mission Engineering сообщил сотрудникам, что корпорация "деприоритизирует уже начатую работу". Отметим, что Microsoft насчитывает около 180 тысяч работников по всему миру. В июле корпорация заявляла, что намерена сократить менее 1% от всего своего штата.

К слову, Microsoft стала очередным техногигантом, сокращающим персонал на фоне опасений касательно вероятной рецессии экономики Соединенных Штатов Америки в будущем. Ранее об увольнении людей также объявили, в частности, Oracle, Intel и Apple.

Добавим, что согласно данным недавнего опроса KMPG, 51% руководителей компаний рассматривает вероятность сокращения количества рабочих мест в ближайшие 6 месяцев.