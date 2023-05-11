Искусственный интеллект важнее людей: Microsoft замораживает повышение зарплат ради развития AI

Развитие искусственного интеллекта стало приоритетным направлением для многих технологических гигантов. Иногда даже важнее развития и мотивации собственного персонала.

Возможности искусственного интеллекта стали настоящим Клондайком для сотен технологических бизнесов. Развитие AI требует значительных инвестиций, поэтому компаниям приходится урезать многие другие направления, чтобы сэкономить ресурсы и остаться конкурентными в погоне за первенством в развитии искусственного интеллекта.

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Microsoft не будет индексировать зарплаты своих работников

Как стало известно Bloomberg, работники технологического гиганта Microsoft получили письмо от главы компании Сатьи Наделли, в котором сообщается, что к концу 2023 года индексация зарплат замораживается. Речь идет, прежде всего, о тех сотрудниках, которые работают фулл-тайм.

Сообщается, что все сбереженные деньги Microsoft хочет инвестировать в развитие искусственного интеллекта.

На уровне компании мы понимаем, что должны принимать важные решения об инвестициях в сотрудников для того, чтобы одновременно двигаться в изменяющейся экономической среде и осуществлять большие платформенные изменения,

– прокомментировал ситуацию один из менеджеров компании.

Microsoft рассматривает возможность незначительного поднятия почасовых ставок. Все премии и бонусы в ближайшее время будут оставаться на прежнем уровне. Ранее стало известно, что Microsoft хочет сократить штат на 10 тысяч человек.

Всего в 2023 году технологические компании уже уволили около 56 тысяч сотрудников по всему миру.