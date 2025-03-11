Богачи под ударом: миллиардеры, поддержавшие Трампа, значительно обеднели – кто больше всех

За 7 недель после вступления Дональда Трампа на второй президентский срок миллиардеры, которые стояли рядом с ним во время инаугурации, потеряли колоссальные суммы.

Миллионеры теряют состояние

Согласно Bloomberg Billionaires Index, пять самых богатых людей мира потеряли всего 209 миллиардов долларов, информирует 24 Канал.

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Рост перед инаугурацией и резкий спад после

Период между победой Трампа на выборах и его официальным вступлением в должность стал настоящим бумом для финансовых рынков. Индекс S&P 500 несколько раз обновлял исторические максимумы, а инвесторы активно вкладывали средства в акции и криптовалюту, ожидая благоприятные для бизнеса реформы.

Акции Tesla после выборов выросли на 98%, подняв состояние Илона Маска до рекордных 486 миллиардов долларов.

LVMH Бернара Арно прибавил 7% за неделю до инаугурации, принеся французскому миллиардеру 12 миллиардов долларов прибыли.

Meta Марка Цукерберга подскочила на 9% перед началом нового срока Трампа, а в первый месяц его президентства прибавила еще 20%.

Однако рынок быстро изменил направление. С момента инаугурации S&P 500 потерял 6,4%, а волна массовых увольнений в госсекторе и неопределенность относительно тарифной политики пошатнули позиции топовых инвесторов,

– отметили аналитики.

Кого задело больше всего

Илон Маск (-148 миллиардов долларов)

Tesla потеряла почти все доходы после выборов. Продажи компании в Германии обвалились на 70%, а в Китае – на 49%. Европейские покупатели разочарованы поддержкой Маском ультраправых политиков.

Джефф Безос (-29 миллиардов долларов)

Акции Amazon упали на 14% с 17 января. Безос пытался наладить отношения с Трампом, даже пожертвовал 1 миллион долларов на его инаугурацию.

Сергей Брин (-22 миллиардов долларов)

Акции Alphabet потеряли 7% в феврале из-за неутешительных финансовых результатов. Google сталкивается с давлением Минюста США, который требует разделения поискового бизнеса.

Марк Цукерберг (-5 миллиардов долларов)

Meta сначала выигрывала на росте технологического сектора, но потом потеряла все прибыли.

Бернар Арно (-$5 млрд)

LVMH потерял большинство своих поствыборных прибылей. Вероятные пошлины на европейские товары могут еще больше снизить продажи.

Важно. Массовые потери среди самых богатых людей мира демонстрируют, насколько нестабильным может быть рынок даже для тех, кто стоит на его вершине.