Coca-Cola снимает с продажи миллионы бутылок: какую опасность несет напиток

Компания Coca-Cola вынуждена отозвать из продажи миллионы бутылок напитка. Сейчас это касается только австрийского рынка.

Исторический отзыв напитка

Coca-Cola HBC Austria GmbH отзовет 28 миллионов бутылок объемом 0,5 литра с полок австрийских магазинов. Причина – технический сбой и возможное наличие в напитке металлических фрагментов, информирует АРА.

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Это, пожалуй, самый большой отзыв продукции в истории Австрии: 28 миллионов пол-литровых бутылок Coca-Cola, Fanta, Sprite и MezzoMix были возвращены компании в этой стране со среды,

– сообщил местный регулятор.

Что будет с товаром

Пока неизвестно, какой будет судьба отозванных бутылок. Повторному использованию они не подлежат, разве что ПЭТ-бутылки могут переработать как вторсырье.

Coca-Cola также отмечает, что употреблять напитки со сроком годности от 4 февраля до 12 апреля 2025 года и маркировкой "WP" может быть опасно. Если кто-то уже приобрел этот напиток, компания готова компенсировать его стоимость.