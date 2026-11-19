Официальная минимальная зарплата на бумаге и реальная сумма в кошельке работника заметно отличаются. Государственные нормы предписывают строгие правила обязательных удержаний, которые существенно влияют на итоговую сумму минимальной зарплаты.

Сколько налогов удерживается с минимальной зарплаты с 1 ноября

С 1 ноября 2026 года официальный размер минимальной заработной платы в Украине не изменился. Он по-прежнему составляет 8 647 гривен в месяц (или 52 гривны в час), что зафиксировано в Государственном бюджете на 2026 год.

Однако работники получают значительно меньше из-за налоговых отчислений. Из базовой начисленной суммы ежемесячно удерживаются следующие платежи:

18 % налога на доходы физических лиц (НДФЛ) – на данный момент это 1 556 гривен;

5% военного сбора – это 432 гривны.

В итоге общая сумма удержаний достигает 1 988 гривен. Таким образом, наемный работник после уплаты всех обязательных сборов получает на руки лишь 6 659 гривен.

Кто уплачивает ЕСВ и каков размер этого взноса

Помимо налогов, которые вычитаются из дохода работника, бизнес несет дополнительную социальную нагрузку. Единый социальный взнос (ЕСВ) уплачивает непосредственно работодатель за счет собственных средств, поэтому эти деньги не удерживаются из зарплаты работника.

Минимальный страховой взнос составляет 22 % от базовой ставки – то есть 1 902,34 гривны за каждого сотрудника. В то же время максимальная база для начисления ЕСВ ограничена 20 минимальными зарплатами (172 940 гривен), соответственно предельный размер взноса составляет 38 046,80 гривен.

К слову, законодательство строго контролирует минимальные трудовые выплаты: если наемный работник полностью выполнил месячную норму труда, его начисленный заработок не может быть ниже установленных законом норм. В случае, если оклад по должности меньше, работодатель обязан ежемесячно начислять доплату до гарантированного уровня.