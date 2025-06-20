Могут ли мобилизованные ФЛП не платить налоги: объяснение юристов

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. В это время военнообязанных мужчин могут призвать на службу.

Могут ли мобилизованные ФЛП не платить налоги и что для этого нужно – сообщает 24 Канал со ссылкой на юридическую компанию INSEININ.

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В каком случае ФЛП может не платить налоги

По словам специалистов, в случае, если ФЛП прекращает предпринимательскую деятельность на период военной службы, он может быть освобожден от начисления налогов и сборов.

Однако для этого необходимо подать заявление в налоговый орган о невозможности выполнения налоговых обязанностей в течение 60 календарных дней с месяца мобилизации ФЛП. Кроме этого, необходимо приложить соответствующие документы, например, копию военного билета или повестки.

Заметим, что срок освобождения от уплаты налогов продолжается до завершения военного положения или до даты демобилизации предпринимателя (с дополнительным шестимесячным периодом после демобилизации). Однако если ФЛП продолжает вести бизнес во время службы, данные начисляются в стандартном порядке.

Напомним, что ФЛП на общей системе уплачивает несколько основных налогов и сборов. Размеры их начисления и сроки уплаты имеют важное значение для предпринимателей.