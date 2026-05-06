Льгота для ФЛП на войне: когда можно не платить налоги и не подавать отчётность

Физические лица-предприниматели и самозанятые украинцы, которые стали на защиту страны во время мобилизации или подписали контракт на военную службу, могут воспользоваться некоторыми льготами. В частности, им могут позволить не платить налоги.

За что мобилизованный ФЛП может не платить?

Речь идет о тех предпринимателях, которые уже были зарегистрированы как ФЛП или вели независимую профессиональную деятельность до момента призыва или заключения контракта, сообщили в ГНС.

Льгота действует для предпринимателей, которых призвали во время всеобщей мобилизации, или которые подписали контракт на прохождение военной службы. На весь период военной службы (но не ранее 24 февраля 2022 года) такие предприниматели могут не платить:

налог на доходы физических лиц;

единый налог;

военный сбор;

единый социальный взнос за себя.

Также они освобождаются от обязанности подавать отчетность по этим налогам. Освобождение начинается с первого числа месяца, в котором состоялась мобилизация или подписания контракта, и продолжается до последнего дня месяца демобилизации или увольнения со службы.

Как оформить льготу?

Чтобы воспользоваться правом на освобождение, нужно подать в налоговую службу по месту регистрации:

копию военного билета или документ о мобилизации;

или копию контракта на военную службу (если данных у налоговой еще нет).

В случаях, когда информация уже есть в государственных реестрах, налоговая может применить льготу автоматически, однако на практике часто требуется дополнительное подтверждение от самого плательщика.

Что это значит?

Этот механизм фактически меняет подход государства к мобилизованным предпринимателям.

Во-первых, ФЛП больше не вынужден выбирать между службой и "сохранением бизнеса на бумаге". Налоги не накапливаются, даже если деятельность временно не ведется.

Во-вторых, это уменьшает количество "скрытых должников" в системе – людей, которые формально остались предпринимателями, но физически не могли выполнять налоговые обязательства.

В-третьих, государство берет на себя риск упрощенного администрирования – то есть признает, что в условиях войны приоритетом является не фискальный контроль, а стабильность социально активной части населения.

Введенная льгота частично нивелирует этот эффект и позволяет сохранить бизнес-структуру до возвращения владельца со службы.

Обратите внимание! Налоговое освобождение для мобилизованных ФЛП – это не просто техническая норма, а инструмент сохранения малого бизнеса в условиях войны. Оно уменьшает финансовое давление на предпринимателей и позволяет избежать долговых проблем во время службы. В то же время эффективность этой системы напрямую зависит от того, насколько быстро государство сможет сделать ее более автоматизированной и менее зависимой от ручного оформления документов.

Может ли мобилизованный ФЛП продолжать вести бизнес?

Предпринимателей оказались в ситуации, когда одновременно нужно выполнять воинский долг и разбираться, что происходит с бизнесом и налогами. Юристы объясняют: не все мобилизованные ФЛП автоматически теряют право вести предпринимательскую деятельность. Об этом рассказала эксперт Мария Ганина, пишет "РБК-Украина".

По ее словам, закон прямо не отменяет статус ФЛП в случае мобилизации. Согласно части 3 статьи 39 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", регистрация предпринимательской деятельности не прекращается для граждан, которые:

проходят базовую военную службу;

мобилизованы во время особого периода;

служат по контракту.

Это означает, что формально человек остается предпринимателем даже во время службы.

Мария Ганина Адвокат АБ Романа Сацика В случае возникновения кризисной ситуации, угрожающей национальной безопасности, объявления решения о проведении мобилизации и (или) введения военного положения - на срок до окончания особого периода или до объявления решения о демобилизации

Фактически возможность продолжать предпринимательскую деятельность зависит от типа службы и функций военнослужащего.

В общем случае ФЛП может сохранять бизнес-активность, если нет прямых запретов по должности, а деятельность не противоречит военным обязанностям.

Кто подпадает под запрет?

Существуют исключения для некоторых военных. Закон прямо ограничивает военных должностных лиц, которые:

выполняют организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции;

или специально уполномоченные на такие обязанности.

Для них действуют запреты заниматься предпринимательством и любой другой оплачиваемой деятельностью.

Итак, закон не запрещает ФЛП оставаться предпринимателем во время мобилизации, но реальная возможность вести бизнес зависит от конкретной роли в армии.

