Модели OnlyFans выиграли 27 судов против налоговой и отменили миллионные штрафы

В Украине растет количество судебных решений в пользу авторов контента OnlyFans, которые оспаривают штрафы и налоговые доначисления. Треть судов против налоговой моделям удалось выиграть.

Из-за чего судились модели OnlyFans и налоговая?

Сейчас зафиксировано не менее 27 дел, в которых истцы смогли полностью или частично отменить санкции от Государственной налоговой службы, пишет Опендатабот.

Всего таких судебных процессов было 94, и почти треть завершилась победой авторов контента. Только в этом году суды уже вынесли 13 решений в их пользу, из которых пять – в феврале, что стало рекордом:

В большинстве случаев (92%) суды становились на сторону истцов из-за нарушений со стороны налоговой.

Самая распространенная проблема – направление документов на устаревшие адреса. Хотя письма возвращались, проверки все равно проводились, что было незаконным вместе с начисленными штрафами.

Также налоговая часто использовала письма от британских органов относительно выплат от компании Fenix International Ltd (владельца OnlyFans). Однако суды подчеркивают: такие документы могут быть лишь основанием для проверки, но не доказательством доходов. Без банковских выписок, контрактов или других первичных документов доначисления считаются необоснованными.

Где было больше всего судов?

Больше всего выигранных дел зафиксировано в Одесской области – восемь. В Днепропетровской – пять. В то же время в некоторых регионах, в частности Житомирской и Ровенской областях, несмотря на открытые производства, положительных решений пока нет.

Также фиксируют следующие суммы штрафов:

Самый большой отмененный штраф – более 3 миллионов гривен– зафиксирован в Киеве. Суд стал на сторону истицы после того, как ее банковские выписки не подтвердили доначисленные суммы. В Черкасской области отменили более 1,3 миллиона гривен штрафа из-за отсутствия первичных документов. В Одесской – более 500 тысяч гривен из-за ошибки с адресом.

Интересный случай произошел на Ивано-Франковщине: истица обратилась в британскую налоговую и получила подтверждение, что никаких данных о ней туда не передавали. Оказалось, что налоговая служба ссылалась на информацию, которой фактически не существовало, что и стало основанием для отмены всех начислений.

Как облагаются налогом доходы, полученные от платформы OnlyFans?

Государственная налоговая служба обратила особое внимание на популярную в Украине платформу OnlyFans. Компания Fenix International Ltd, которая является ее владельцем, вынуждена была поделиться информацией о доходах украинцев. О том, как законодательно регулируется работа криэйторов и законна ли она, рассказал адвокат, управляющий партнер юридической компании "Mudri Partners" Иван Мудраченко в комментарии 24 Канала.

В соответствии с Конвенцией между Правительством Украины и Правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии об устранении двойного налогообложения, доходы украинцев от OnlyFans за создание контента уплачиваются по месту резидентства лица.

Иван Мудраченко Управляющий партнер юридической компании "Mudri Partners" Fenix International Ltd является платформой, которая осуществляет выплаты создателям контента на основе договора оказания услуг. Эти услуги предоставляются нерезидентами, и они не подпадают под налогообложение в UK, поскольку не создают постоянного представительства и деятельность не считается осуществленной на территории Великобритании. Поэтому доходы, полученные от платформы, должны быть обложены налогом исключительно в Украине.

Поэтому модели OnlyFans платят налог на доход физических лиц и военный сбор. Для украинцев без ФЛП налог составляет 18% дохода, а военный сбор – 5%. Но если пользователи зарегистрируют ФЛП третьей группы по упрощенной системе налогообложения, то налоговое давление будет ниже.

Важно! Налоги в Украине могут не платить модели, которые не являются налоговыми резидентами, то есть живут 183 дня и более за рубежом и могут подтвердить это документально.

Что известно об уплате налогов от дохода на OnlyFans?