Увольнение пенсионеров: может ли работодатель уволить пенсионера по собственной инициативе

В Украине пенсионеры, которые продолжают работать, имеют определенные гарантии в трудовых отношениях. Однако, вопрос о возможности их увольнения остается актуальным.

Имеет ли право работодатель уволить пенсионера

Законодательство позволяет работодателям увольнять пенсионеров на общих основаниях, которые действуют для всех работников. Однако, в случае с пенсионерами существуют определенные нюансы: достижение пенсионного возраста не является основанием для увольнения работника по инициативе работодателя.

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Согласно действующему законодательству, работники, достигшие пенсионного возраста, имеют право продолжать работать и получать как заработную плату, так и пенсию.

Пенсионеры обязаны сообщать ПФУ о своем трудоустройстве или увольнении в течение 10 дней.

Таким образом, работника-пенсионера можно уволить только на основании, указанных в статьях 40 и 41 Кодекса законов о труде, которые содержат исчерпывающий перечень причин для увольнения по инициативе работодателя.

Увольнение может произойти по таким причинам, как сокращение численности или штата работников, невыполнение трудовых обязанностей, или из-за нарушения трудовой дисциплины.