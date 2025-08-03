Viber – довольно популярный мессенджер, которым пользуется много людей. На самом деле этот сервис можно использовать не только как платформу для общения, но и, чтобы зарабатывать деньги.

Как зарабатывать через Viber?

Непосредственной монетизации в Viber нет, сообщает 24 Канал со ссылкой на мессенджер.

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В то же время Viber дает возможность пользователям зарабатывать другими методами:

Реклама и привлечение аудитории в сообществах Viber

Viber позволяет создать сообщество с определенной тематикой. Это может быть как групповая беседа, так и паблик.

Обратите внимание! В таких сообществах можно размещать рекламу, а также продвигать определенный продукт, в частности, благодаря нативной рекламе.

Продажа стикеров

Пользователи Viber могут создать авторские стикеры и продавать их. Также этот мессенджер позволяет реализовывать так называемые "темы". Они необходимы, чтобы менять внешний вид самого мессенджера. Разрабатывать и продавать темы также можно.

Коммуникация с клиентами

Компании могут общаться с клиентами через Viber. Таким образом бизнесу удастся быть более лояльным и удобным для клиентов.

Заметьте! Viber позволяет сделать профиль коммерческим, это будет способствовать продвижению бизнеса.