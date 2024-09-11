Monobank добавил функцию "Будущие платежи": как это облегчит жизнь пользователей

Monobank расширил функционал своего мобильного приложения. Теперь клиентам будет удобнее строить свои финансовые планы.

Новые возможности

Соучредитель Monobank Олег Гороховский рассказал о новых возможностях приложения. Теперь в нем есть функции "Будущие платежи".

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Благодаря обновлению пользователи смогут видеть, какие платежи будут взысканы в течение следующих двух дней.

По нашим данным, благодаря этой функции жизнь рядового украинца станет проще на 0,08%,

– с юмором рассказал об обновлении Гороховский.

"Национальный кэшбек" набирает обороты

В приложении Monobank и других банков можно открыть карту, на которую будут зачисляться средства по программе "Национальный кэшбек". Украинцам будут возвращать до 10% за приобретение товаров украинских производителей, которые участвуют в программе.

Максимальная сумма, которую можно накопить – 3 тысячи гривен. Их можно потратить на коммунальные платежи, медицинские услуги, транспорт, мобильную связь, спорт, кино и тому подобное. Также деньги можно задонатить на Вооруженные Силы Украины или купить военные облигации. Возможности обналичить их не будет.