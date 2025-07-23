"Мораторий или сигнал": что означает инициатива по остановке проверок бизнеса

Указ президента о моратории на проверки бизнеса пока не является окончательным решением, а скорее сигналом для изменений, которые еще должны быть приняты.

Почему речь пока только об инициативе?

Об этом в комментарии 24 Канала рассказал экономист Олег Гетман. По его словам, указ содержит обращение к Кабмину, правоохранителям и парламенту с предложениями - в частности, по 5 законопроектам, которые уже давно лежат в Раде.

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Их нужно было уже давно принять. В то же время есть другие пункты, по которым или уже есть решение, или они в процессе. То есть они не несут никакой дополнительной новизны,

– отмечает Гетман.

Почему нужна перезагрузка?

По мнению экономиста, сам термин "мораторий" является вредным для экономики. Вместо безусловного запрета, говорит он, Украине нужен рискоориентированный подход к проверкам. Прежде всего сосредоточенный на работе таможни, налоговой и Бюро экономической безопасности (БЭБ).

"Мы уже несколько лет говорим о полной перезагрузке БЭБ, таможни и налоговой. Это – основа основ. Ничего не будет работать качественно, если не изменить эти три коррупционных органа", - добавляет Гетман.

Заметьте. Он также напоминает, что конкурс на главу БЭБ заблокирован, конкурс на главу таможни затянут, а реформу налоговой даже не вынесли в законопроект.

Мораторий – политический ход?

Другой экономист Иван Ус видит в моратории больше политического подтекста.

"Это борьба идеологий – либералы против консерваторов. С приходом нового правительства Юлии Свириденко видим первые сигналы: премьер демонстрирует намерения уменьшить давление на бизнес", - считает Ус.

По его мнению, инициатива повторяет подход первых месяцев полномасштабной войны, когда государство временно ослабило контроль, чтобы дать бизнесу "дышать".