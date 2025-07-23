Чому мова наразі лише про ініціативу?

Про це в коментарі 24 Каналу розповів економіст Олег Гетман. За його словами, указ містить звернення до Кабміну, правоохоронців і парламенту з пропозиціями — зокрема, щодо 5 законопроєктів, які вже давно лежать у Раді.

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Їх потрібно було вже давно ухвалити. Водночас є інші пункти, щодо яких або вже є рішення, або вони в процесі. Тобто вони не несуть ніякої додаткової новизни,

– зазначає Гетман.

Чому потрібне перезавантаження?

На думку економіста, сам термін "мораторій" є шкідливим для економіки. Замість безумовної заборони, каже він, Україні потрібен ризикоорієнтований підхід до перевірок. Насамперед зосереджений на роботі митниці, податкової та Бюро економічної безпеки (БЕБ).

"Ми вже кілька років говоримо про повне перезавантаження БЕБ, митниці та податкової. Це – основа основ. Нічого не працюватиме якісно, якщо не змінити ці три корупційні органи", — додає Гетман.

Зауважте. Він також нагадує, що конкурс на голову БЕБ заблокований, конкурс на очільника митниці затягнутий, а реформу податкової навіть не винесли у законопроєкт.

Мораторій – політичний хід?

Інший економіст Іван Ус бачить у мораторії більше політичного підтексту.

"Це боротьба ідеологій – ліберали проти консерваторів. З приходом нового уряду Юлії Свириденко бачимо перші сигнали: прем’єрка демонструє наміри зменшити тиск на бізнес", — вважає Ус.

На його думку, ініціатива повторює підхід перших місяців повномасштабної війни, коли держава тимчасово послабила контроль, щоб дати бізнесу "дихати".