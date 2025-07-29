Таможня вводит мораторий на проверки: кого не будут трогать и почему
- Таможня приостановила проверки бизнеса с низким риском и компаний со статусом АЭО на срок до года, если нет оснований для вмешательства.
- Ограничения не касаются компаний с подакцизными товарами или продукцией двойного назначения, и проверки возможны по уголовным делам.
Государственная таможенная служба временно приостановила документальные проверки бизнеса с незначительной степенью риска и компаний, которые имеют статус авторизованных экономических операторов (АЭО).
Сколько продлится мораторий?
Мораторий может длиться до года и охватывает только те предприятия, в отношении которых отсутствуют конкретные основания для вмешательства. Об этом сообщила и.о. начальника управления таможенного аудита Тернопольской таможни Галина Борук, передает 24 Канал со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
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Однако ограничения не распространяются на компании, работающие с подакцизными товарами (алкоголь, табак, топливо топливо) или продукцией двойного назначения. Также разрешенными остаются проверки в рамках уголовных производств, связанных с нарушениями таможенного законодательства.
Может ли таможня инициировать проверки?
По словам Борук, таможня не имеет права инициировать проверки без согласования с руководством или без риск-ориентированного основания. Зато контроль усилят в направлениях, которые считают наиболее уязвимыми к злоупотреблениям, путем совершенствования системы управления рисками.
Справочно. По состоянию на 29 июля в Украине статус АЭО имеют 100 компаний. Такая авторизация позволяет им пользоваться таможенными упрощениями, включая приоритетную обработку грузов, снижением рисков и возможностью выпуска товаров по местонахождению предприятия.