Государственная таможенная служба временно приостановила документальные проверки бизнеса с незначительной степенью риска и компаний, которые имеют статус авторизованных экономических операторов (АЭО).

Сколько продлится мораторий?

Мораторий может длиться до года и охватывает только те предприятия, в отношении которых отсутствуют конкретные основания для вмешательства. Об этом сообщила и.о. начальника управления таможенного аудита Тернопольской таможни Галина Борук, передает 24 Канал со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

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Однако ограничения не распространяются на компании, работающие с подакцизными товарами (алкоголь, табак, топливо топливо) или продукцией двойного назначения. Также разрешенными остаются проверки в рамках уголовных производств, связанных с нарушениями таможенного законодательства.

Может ли таможня инициировать проверки?

По словам Борук, таможня не имеет права инициировать проверки без согласования с руководством или без риск-ориентированного основания. Зато контроль усилят в направлениях, которые считают наиболее уязвимыми к злоупотреблениям, путем совершенствования системы управления рисками.

Справочно. По состоянию на 29 июля в Украине статус АЭО имеют 100 компаний. Такая авторизация позволяет им пользоваться таможенными упрощениями, включая приоритетную обработку грузов, снижением рисков и возможностью выпуска товаров по местонахождению предприятия.