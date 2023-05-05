Кризис продолжается: финансовый гигант Morgan Stanley уволит 3 тысячи работников

Крупные американские корпорации продолжают большие увольнения работников. Финансовый конгломерат Morgan Stanley уже второй раз за полгода собирается попрощаться с тысячами сотрудников.

Крупные американские компании продолжают претерпевать болезненные трансформации. Из-за экономического кризиса и желания людей придержать деньги многие рынки просто стагнируют, в результате чего под ударом оказываются тысячи работников.

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Вторая волна освобождений от Morgan Stanley

Финансовый конгломерат Morgan Stanley уже второй раз за последние 6 месяцев будет проводить большой раунд сокращения рабочего персонала. По предварительным данным, компания прекратит сотрудничество с 3 тысячами работников. Сообщается, что по состоянию на конец марта в банке работало около 82 тысяч работников по всему миру.

В Morgan Stanley заявили, что такая волна сокращений спровоцирована крайне медленным заключением сделок и очень сложной экономической средой. Соответственно компания хочет сосредоточиться на управлении затратами, чтобы устоять перед рыночной неопределенностью и инфляцией.

Почему количество сделок так резко сократилось

Как подсчитали аналитики, по сравнению с прошлым годом объемы сделок слияний и поглощений сократились почти вдвое. Инвесторы сейчас очень осторожны по поводу нестабильных рынков и не желают расставаться с деньгами.

Стартапы тоже отреагировали на всеобщее настроение инвесторов и не спешат дебютировать на рынке. Они надеются дождаться более удобного случая и улучшения настроений инвесторов.