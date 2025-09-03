Самый популярный в мире ютубер Джимми Дональдсон, более известный как MrBeast, планирует выход на рынок мобильной связи в США.

Когда стартует проект?

Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на утечку для инвесторов, передает 24 Канал. По данным источников, запуск мобильного сервиса не является приоритетом для команды ютубера, но презентация для инвесторов намекает на возможный старт уже в 2026 году.

MrBeast не обязательно будет создавать собственную инфраструктуру. Например, он может сотрудничать с операторами, такими как T-Mobile или Verizon, предлагая услуги под собственным брендом.

Стратегия MVNO и примеры других звезд?

Судя по презентации, MrBeast планирует работать по модели мобильного виртуального оператора (MVNO). Подобные проекты уже запускали известный актер Райан Рейнольдс и семья экс-президента США Дональда Трампа. Так, компания Рейнольдса была продана T-Mobile в 2023 году за 1,35 миллиардов долларов.

Как будет работать сервис?

По словам экспертов, MrBeast придется заключить соглашение с телеком-партнером об аренде голосовых и дата-услуг, ведь собственная инфраструктура нецелесообразна даже для самого популярного ютубера. Основное внимание команды будет на привлечении аудитории, маркетинга и продажах, тогда как биллинг и техническое обслуживание передадут стороннему оператору.

"Конечная цель – сосредоточиться на маркетинге и продажах и передать все на аутсорсинг третьей стороне", – объяснил Алекс Бесен, консультант MVNO и основатель The Besen Group.

Почему MrBeast выходит за пределы YouTube?

Запуск мобильного сервиса станет частью масштабной стратегии Beast Industries – компании Дональдсона по диверсификации бизнеса. Компания уже имеет бренд шоколадных батончиков Feastables и линейку игрушек. Кроме мобильного сервиса, рассматривается выход в финтех и мобильные игры.

К слову, MrBeast был среди тех, кто намеревался купить американское подразделение TikTok. Тогда ютубер объединил усилия с предпринимателем Джесси Тинсли. А идея приобретения TikTok возникла после заявления бывшего президента США Дональда Трампа, который выразил готовность поддержать сделку с американскими миллиардерами во избежание блокировки приложения.