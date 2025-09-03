Коли стартує проєкт?

Про це повідомляє Business Insider з посиланням на витік для інвесторів, передає 24 Канал. За даними джерел, запуск мобільного сервісу не є пріоритетом для команди ютубера, але презентація для інвесторів натякає на можливий старт уже у 2026 році.

Дивіться також Норвезький нафтовий гігант рятує Ørsted від наслідків політики Трампа

MrBeast не обов'язково створюватиме власну інфраструктуру. Наприклад, він може співпрацювати з операторами, такими як T-Mobile або Verizon, пропонуючи послуги під власним брендом.

Стратегія MVNO та приклади інших зірок?

Судячи з презентації, MrBeast планує працювати за моделлю мобільного віртуального оператора (MVNO). Подібні проєкти вже запускали відомий актор Раян Рейнольдс та родина екс-президента США Дональда Трампа. Так, компанія Рейнольдса була продана T-Mobile у 2023 році за 1,35 мільярдів доларів.

Як працюватиме сервіс?

За словами експертів, MrBeast доведеться укласти угоду з телеком-партнером про оренду голосових і дата-послуг, адже власна інфраструктура недоцільна навіть для найпопулярнішого ютубера. Основна увага команди буде на залученні аудиторії, маркетингу та продажах, тоді як білінг і технічне обслуговування передадуть сторонньому оператору.

"Кінцева мета – зосередитися на маркетингу та продажах і передати все на аутсорсинг третій стороні", – пояснив Алекс Бесен, консультант MVNO та засновник The Besen Group.

Чому MrBeast виходить за межі YouTube?

Запуск мобільного сервісу стане частиною масштабної стратегії Beast Industries – компанії Дональдсона з диверсифікації бізнесу. Компанія вже має бренд шоколадних батончиків Feastables та лінійку іграшок. Окрім мобільного сервісу, розглядається вихід у фінтех і мобільні ігри.

До слова, MrBeast був серед тих, хто мав намір купити американський підрозділ TikTok. Тоді ютубер об'єднав зусилля з підприємцем Джессі Тінслі. А ідея придбання TikTok виникла після заяви колишнього президента США Дональда Трампа, який висловив готовність підтримати угоду з американськими мільярдерами для уникнення блокування додатка.