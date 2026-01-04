Що відомо про відновлення роботи Pizza Hot?

Для цього знадобилося 39 днів. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на засновника Pizza Hot Романа Боднара.

Нагадаємо, протягом ночі та вранці 19 листопада ворог масовано атакував Львів. Тоді, за словами представників компанії, по корпусу підприємства завдали три удари.

Однак уже 28 грудня мережа Pizza Hot відновила роботу.

Минуло 39 днів – і ми знову працюємо. Починаємо будувати велику національну мережу,

– написав Роман Боднар.

Як виглядало підприємство після атаки: дивіться відео

До слова, виробництво площею 400 квадратних метрів запустили лише восени. Воно було єдиним для всієї компанії й забезпечувало продукцією точки у Львові, Стрию та Дрогобичі.

У планах засновника – національна мережа мініпіцерій, що налічуватиме 1 000 закладів за три роки.

За даними Повітряних сил ЗСУ, 19 листопада основним напрямком удару, окрім Харківщини та Тернопільщини, стала Львівська область. Зафіксовано влучання 7 ракет і 34 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на 6 локаціях.

