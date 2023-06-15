Еще одна головная боль для Маска: музыкальные компании подали в суд на Twitter за использование

Дела социальной сети Twitter после того, как ее приобрел Илон Маск, стремительно пошли вниз. Помимо оттока рекламодателей компании придется отбиваться от музыкальных компаний.

Сразу несколько музыкальных компаний, представляющих Тейлор Свифт, Бейонсе и других популярных исполнителей, подали в суд в Twitter. Причина – нарушение авторских прав музыкантов.

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Как Twitter нарушает авторские права

По мнению представителей музыкантов, социальная сеть получает большую выгоду от использования песен. Вместе с тем сами музыканты не получают никаких выплат за использование своего продукта.

Артисты хотят получать деньги за использование своих песен. В судебном иске говорится о 1700 случаях нарушения авторских прав. Twitter хотят вынудить заплатить за нарушение 250 миллионов долларов.

Twitter стоит отдельно как крупнейшая платформа социальных сетей, полностью отказавшаяся лицензировать миллионы песен на своем сервисе,

– заявили истцы.

В 2021 году руководство социальной сети уверяло Конгресс, что выступает против нарушения авторских прав, а в инструменты борьбы с этим явлением вложено много средств. После того как компанию приобрел Илон Маск, Twitter не только нарушал авторские права, но и получал за это прибыль.

Также истцы утверждают, что Twitter не видит никакой необходимости соблюдения лицензионных соглашений и слишком медленно удаляет контент, нарушающий авторские права.