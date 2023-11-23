Не заплатила, потому что в Украине война: Pfizer подала на Польшу в суд из-за долга за миллион вакцин

Фармацевтическая компания Pfizer подала в суд в Польшу, потому что та не заплатила ей за 60 миллионов вакцин. Страна оправдала это расходами на войну в Украине

Польшу разделили в суд

Компания требует возмещения в размере 6 миллиардов злотых. Еще в марте 2022 года премьер-министр Матеуш Моравецкий обратился к главе Еврокомиссии Урсули фон дер Ляен и сообщил, что Польша не получит вакцины от наводнения из-за форс-мажора (войны в Украине).

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После этого страна расторгла договор с Pfizer из-за затрат на Украину, а попытки переговоров ничего не дали. Все это время компания не подавала в суд, потому что ждала, когда война будет не столь популярной в инфопространстве, а власть в Польше изменится.

Вызванные этим иском проблемы будет решать новое правительство страны, которым предположительно будет руководить Дональд Туск. Юрист и профессор Михал Романовский из Варшавского университета объяснил, что война в Украине действительно имела последствия для Польши, поэтому та не смогла заплатить за вакцины. По его мнению, правительство страны должно это донести для истца.

В Польше до конца 2023 года будет заморожено 5 миллиардов долларов в "ковидном фонде". Однако уже в следующем году их потратят на другие нужды.

Мы продолжаем работать с Европейской комиссией и правительствами, чтобы найти прагматические решения для удовлетворения меняющихся потребностей, связанных с пандемией,

– сообщили в Pfizer.

Министр здравоохранения Польши Катажина Сойко выразила мнение, что эту ситуацию можно разрешить мирно, ведь Польша не единственная страна, столкнувшаяся с этой проблемой.