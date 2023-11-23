На Польщу поділи в суд

Компанія вимагає відшкодування у розмірі 6 мільярдів злотих. Ще у березні 2022 року прем’єр-міністр Матеуш Моравецький звернувся до голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн та повідомив, що Польща не отримає вакцини від ковіду через форс-мажор (війну в Україні).

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Після цього країна розірвала договір з Pfizer через витрати на Україну, а спроби переговорів нічого не дали. Увесь цей час компанія не подавала до суду, бо чекала, коли війна буде не такою популярною в інфопросторі, а влада в Польщі зміниться.

Викликані цим позовом проблеми вирішуватиме новий уряд країни яким ймовірно керуватиме Дональд Туск. Юрист та професор Міхал Романовський з Варшавського університету пояснив, що війна в Україні дійсно мала наслідки для Польщі, тому тане змогла заплатити за вакцини. На його думку, уряд країни має це донести для позивача.

Нагадаємо! У Польщі до кінця 2023 року буде заморожено 5 мільярдів доларів у "ковідному фонді". Проте вже наступного року їх витратять на інші потреби.

Ми продовжуємо працювати з Європейською комісією та урядами, щоб знайти прагматичні рішення для задоволення мінливих потреб, пов’язаних з пандемією,

– повідомили у Pfizer.

Міністр охорони здоров’я Польщі Катажина Сойка висловила думку, що цю ситуацію можна вирішити мирно, адже Польща не єдина країна, яка стикнулася з цією проблемою.