Миллиардное соглашение

Broadcom, известный производитель чипов, получил все необходимые разрешения для закрытия сделки по покупке VMware за 69 миллиардов долларов. В частности, компания уже получила и согласование Китая.

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Дело в том, что некоторые инвесторы компании выражали обеспокоенность по поводу возможности, что регулирующий орган Китая откажется от сделки из-за роста напряжения в отношениях между Китаем и США. Это напряжение обострилось в результате жесткого контроля, который администрация Байдена установила над экспортом высокопроизводительных чипов в Китай.

Что известно о VMware

VMware – это одна из ведущих и ключевых компаний в области облачных вычислений. Крупные корпорации используют услуги компании для управления как частными, так и общедоступными облачными сетями, а также центрами обработки данных.

Любопытно! На фоне информации о сделке, акции Broadcom упали более чем на 1%, а VMware – почти на 5%.

Чем занимается Broadcom

В 2018 году компания Broadcom пыталась приобрести активы производителя микросхем Qualcomm, но сделка была заблокирована тогдашним президентом США, Дональдом Трампом.

Также в 2018 году компания Broadcom успешно приобрела производителя корпоративного программного обеспечения CA Technologies.

На следующий год, в 2019 году, компания приобрела Symantec Corp, специализирующуюся на предоставлении корпоративной безопасности.