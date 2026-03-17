Укрпочта должна заплатить более 250 тысяч гривен штрафа: за что наказали компанию
Нацбанк Украины применил к Укрпочте "меру воздействия". Речь идет о наложении на компанию штрафа в размере 255 тысяч гривен.
За что оштрафовали Укрпочту?
Детали регулятор сообщил на официальном сайте. Оказалось, что национальный почтовый оператор нарушил требования законодательства.
Решение Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежной инфраструктуры принял 16 марта – по результатам безвыездного надзора.
Штраф наложили из-за непредставления Укрпочтой в Нацбанк данных, запрашиваемых в соответствии с требованиями в установленные сроки.
Указанное учреждение (АО "Укрпочта" – 24 Канал) обязано уплатить штраф в течение 5 рабочих дней со дня получения решения,
– говорится в сообщении регулятора.
Что известно о других скандалах с Укрпочтой?
Напомним, коробки для Укрпочты поставляет Трипольский упаковочный комбинат, владельца которого подозревают в связях с Россией. Геннадий Минин якобы имеет гражданство страны-агрессора, а также мог перерегистрировать по ее законодательству некоторые предприятия после оккупации украинских территорий.
Кроме того, в очередной скандал из-за комментариев в соцсетях недавно попал гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский. Он назвал "больными на голову" людей, которые соглашаются работать за минималку. После пользователи обратили внимание на то, что многие вакансии почтальонов от почтового оператора не предусматривают зарплату, выше 8 – 10 тысяч гривен.