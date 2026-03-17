Укрпочта должна заплатить более 250 тысяч гривен штрафа: за что наказали компанию

Нацбанк Украины применил к Укрпочте "меру воздействия". Речь идет о наложении на компанию штрафа в размере 255 тысяч гривен.

За что оштрафовали Укрпочту?

Детали регулятор сообщил на официальном сайте. Оказалось, что национальный почтовый оператор нарушил требования законодательства.

Решение Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежной инфраструктуры принял 16 марта – по результатам безвыездного надзора.

Штраф наложили из-за непредставления Укрпочтой в Нацбанк данных, запрашиваемых в соответствии с требованиями в установленные сроки.

Указанное учреждение (АО "Укрпочта" – 24 Канал) обязано уплатить штраф в течение 5 рабочих дней со дня получения решения,

– говорится в сообщении регулятора.

